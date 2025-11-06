台灣Audi「入門掀背A3新年式」小漲3萬！配備升級3大重點

▲新年式Audi A3 Sportback開賣！升級3大重點配備。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於今年導入的小改款Audi A3 Sportback，於今11月6日宣布推出新年式，相較今年初139萬起售價，新年式調漲來到142萬，雖然售價小漲，但卻升級不少有感超值配備。

▲新年式車型編成不變，小漲3萬。

新年式 Audi A3 Sportback全車系導入更完整的都會駕駛輔助科技，新增前方橫向車流輔助系統、Park assist plus 自動停車輔助系統與 360 度環景輔助系統，提供 30 TFSI 享馭版、35 TFSI advanced 進化版與 35 TFSI S line 運動版三款編成，售價分別為 142 萬元、158 萬元與 182 萬元，3款車型都有3萬小漲。

▲新年式主要針對行車安全進行有感強化。

新年式3大升級重點包括，360度環景輔助、Park assist plus 自動停車輔助系統、前方橫向車流輔助系統，讓新A3在行車安全表現更有完整，為車輛安全進行更嚴格的把關。

動力3款車型都是採用1.5升渦輪搭配48V輕油電，入門30 TFSI車型具最大馬力116匹／22.4公斤米扭力，35 TFSI則是150匹馬力／25.5公斤米扭力，靜止加速破百8.1秒。