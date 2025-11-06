「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

北美TOYOTA宣布新年式4Runner上架，然而此次改款重點幾乎都沒任何改動，但價格全面上調。車型幾乎維持舊年式設計與規格，新年式售價仍普遍上漲約 800 至 1,000 美金（約 新台幣 26,000 至 32,500 元），已經引起不少當地消費者質疑。

▲北美當地近期有不少品牌都進行售價調漲。

北美TOYOTA近期掌聲響起，但官方並未說明詳細原因，但推估應是受到原物料、零件關稅衝擊等因素導致，TOYOTA此次新年式幾乎「複製貼上」、卻上調售價的策略，或許可能出於成本壓力與通膨因素。不過若未來沒有新增功能或配備升級，品牌恐須面對「價格漲、誠意少」的質疑。

▲動力、內裝都不變。

4Runner 的入門車型 SR5 4×2 售價為 41,570 美金（約新台幣135萬元），比去年貴約800美金。中階的 TRD Sport 和 Limited 版本同樣調漲，而頂級 TRD Pro 車型則突破 67,900 美元（約新台幣222萬），創下歷年最高。

儘管價格提高，但TOYOTA並未對外觀、動力系統或安全科技進行明顯升級。這款 SUV在2025年才進行全面改款，因此 2026 年式主要延續相同平台與設計，僅針對部分內裝飾板與配色進行微幅調整。