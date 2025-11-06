ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

北美TOYOTA宣布新年式4Runner上架，然而此次改款重點幾乎都沒任何改動，但價格全面上調。車型幾乎維持舊年式設計與規格，新年式售價仍普遍上漲約 800 至 1,000 美金（約 新台幣 26,000 至 32,500 元），已經引起不少當地消費者質疑。

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美當地近期有不少品牌都進行售價調漲。

北美TOYOTA近期掌聲響起，但官方並未說明詳細原因，但推估應是受到原物料、零件關稅衝擊等因素導致，TOYOTA此次新年式幾乎「複製貼上」、卻上調售價的策略，或許可能出於成本壓力與通膨因素。不過若未來沒有新增功能或配備升級，品牌恐須面對「價格漲、誠意少」的質疑。

▲新年式TOYOTA 4Runner北美開賣！不過外型配備都不變。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力、內裝都不變。

4Runner 的入門車型 SR5 4×2 售價為 41,570 美金（約新台幣135萬元），比去年貴約800美金。中階的 TRD Sport 和 Limited 版本同樣調漲，而頂級 TRD Pro 車型則突破 67,900 美元（約新台幣222萬），創下歷年最高。

儘管價格提高，但TOYOTA並未對外觀、動力系統或安全科技進行明顯升級。這款 SUV在2025年才進行全面改款，因此 2026 年式主要延續相同平台與設計，僅針對部分內裝飾板與配色進行微幅調整。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTA4Runner7人座越野4驅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【馬爾濟斯消失了？】主人見牠鑽進枕頭套驚呆：以為在下面

推薦閱讀

89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛

89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛

台灣Audi「入門掀背A3新年式」小漲3萬！配備升級3大重點

台灣Audi「入門掀背A3新年式」小漲3萬！配備升級3大重點

港口清車緩解、台灣「BMW iX1電動車」新年式漲價　全車系漲5萬

港口清車緩解、台灣「BMW iX1電動車」新年式漲價　全車系漲5萬

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬！空間更大續航力866公里

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬！空間更大續航力866公里

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

最新文章

台灣最便宜電動車現代Inster上市2025-11-06

台灣Audi「入門掀背A3新年式」小漲3萬2025-11-06

台灣「BMW iX1電動車」新年式即將漲價2025-11-06

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬2025-11-06

速霸陸「新Solterra日本售價公布」2025-11-06

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價2025-11-06

「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車2025-11-06

KIA小改款Sportage輕偽裝車捕獲2025-11-06

全球首條無線充電高速公路法國上線2025-11-06

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光2025-11-05

熱門文章

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光2025-11-05

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價2025-11-06

KIA小改款Sportage輕偽裝車捕獲2025-11-06

全球首條無線充電高速公路法國上線2025-11-06

「Nissan全新入門小休旅」即將量產2025-11-05

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬2025-11-06

「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車2025-11-06

速霸陸「新Solterra日本售價公布」2025-11-06

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款2025-11-05

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V2025-11-05

相關新聞

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

40萬有找！「TOYOTA入門小車」推新運動款 搭載1.2升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

「HONDA新入門小休旅」氣勢不輸CR-V！外觀、內裝大升級更有越野味

台灣「福特全新休旅」首度公開預告！將採1.5升油電國產化上市

台灣「福特全新休旅」首度公開預告！將採1.5升油電國產化上市

讀者迴響

熱門文章

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

KIA「小改款Sportage」輕偽裝車台灣捕獲！全新造型預計年底發表

KIA「小改款Sportage」輕偽裝車台灣捕獲！全新造型預計年底發表

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬！空間更大續航力866公里

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬！空間更大續航力866公里

「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車！外觀更帥、空間機能升級

「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車！外觀更帥、空間機能升級

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366