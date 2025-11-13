賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日宣布，全新世代 GLB 正在德國新登峰技術中心（MTC Sindelfingen）進行極端氣候測試，模擬從攝氏 -40 度的嚴寒到暴雪條件，確保車輛在極端低溫下仍能維持舒適性與安全性。這款全新 GLB 將於 2025 年 12 月 8 日全球首演，提供五人與七人兩種座椅配置，鎖定喜愛冬季活動與家庭多用途休旅市場。

Mercedes-Benz 透過兩座先進氣候風洞，能模擬從 -40°C 至 +40°C 的各種天候條件，甚至可製造時速達 200 公里的暴風雪環境。試驗平台具備可模擬 4MATIC 四輪驅動的滾動道路，總輸出功率達 780kW，測試速度最高可達 265km/h。工程團隊在此進行除霜、暖氣、雨刷等系統的耐寒測試，以確保駕駛在冰雪天候下仍能保持清晰視野與穩定溫度。根據測試結果，全新 GLB 在 -15°C 外界氣溫下，僅需約 15 分鐘即可自動除霜完成，展現強大的加熱效率。

新款 GLB 不僅在動態表現上更全面，也著重於能效與舒適的平衡。車內採用源自 VISION EQXX 技術計畫的多源熱泵系統，可同時利用電驅、電池餘熱與外界空氣進行能量回收。相較於傳統電加熱系統，該設計僅需約三分之一的電能即可達成相同供暖效果，不僅能更快提升車艙溫度，亦可延長電動車型續航里程。Mercedes-Benz 表示，新車在 -7°C 氣溫下進行 20 分鐘行駛測試時，其艙內升溫速度較上代車型快一倍。

全新 GLB 的座艙設計延續品牌高科技與簡約美學，中央採用可選配的 MBUX Superscreen，全寬度螢幕貫穿中控台。圓形空調出風口以「Silver Shadow」飾邊點綴，搭配懸浮式中央鞍座與無線充電設計，營造現代豪華氛圍。方向盤操作邏輯經過優化，重新加入實體撥桿與滾輪控制，回應用戶需求。車艙空間方面，頭部與腿部餘裕均有所提升，七人座版本的第三排更具備 Easy-Entry 功能，方便出入並可完全收納於地板下方。

Mercedes-Benz 為 GLB 導入最新 MB.OS 車載作業系統，結合第四代 MBUX 介面與生成式 AI 助理，支援 Google Maps 導航與 3D Surround 視覺效果，並具備多項駕駛輔助功能。新車標配 DISTRONIC 主動距離控制系統（歐規），搭配八組攝影機、五具雷達與十二個超音波感測器，提供持續 OTA 更新。選配的可調透明度全景天窗具備星光照明效果，結合室內氣氛燈呈現個性化「星空頂」視覺，象徵 Mercedes-Benz 所強調的「回家感受」——無論嚴冬或酷暑，GLB 都以最舒適的姿態迎接每一次旅程。

綜觀全新世代 Mercedes-Benz GLB 的技術與設計演進，可以看出品牌正持續以更高效率、更人性化的方式詮釋「豪華」的定義。從嚴苛氣候測試到導入先進熱泵與智慧座艙系統，GLB 不僅是一款兼顧空間與實用性的多功能 SUV，更象徵 Mercedes-Benz 對舒適、安全與科技細節的堅持。隨著正式發表臨近，這款新世代 GLB 將再次為豪華緊湊 SUV 級距樹立新標竿。