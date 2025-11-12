ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲即將導入台灣市場的全新FUSO Super Great日本川崎K1工廠直擊。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本東京報導

日系商用車大廠FUSO在今年的日本移動展中，發表了2款全新氫能源概念重卡，當時《ETtoday車雲》也在現場直擊，不過除了這2款展示技術實力的概念車外，記者還在FUSO川崎K1工廠瞥見即將引進國內市場的全新Super Great，最大亮點莫過於全新空力設計，整體外型變得更加流暢，另外在安全科技上也藏有玄機，更令人期待新車正式抵台時揭露的完整配備。

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新外觀設計更加注重空氣動力學，視覺看上去也更加流暢，卻又不失FUSO家族的高識別度。

過去商用車的外型多半強調「陽剛」或「強壯」等意象，不過這次Super Great在大量融入空氣動力學設計後，整體前臉樣貌變得更加流暢，而且設計師將「高識別度」列為此次的重點，所以包括最經典的「FUSO黑帶」、橫貫整個車頭的鍍鉻飾條、全LED前後燈組等，都加入不少品牌家族化的設計語彙，無論前後或遠近，都能快速認出「這是FUSO的車款」，並且降低風阻後對油耗也有正面幫助。

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲車頭處處都能看到為了優化空力所作的設計，同時全LED的前後燈組也有不少設計巧思。

車內最大的變化，就是內裝控台改採全黑配色，搭配橘色線條作為點綴，看上去更加沉穩大器，另一個重點就在於改採電子式手煞車（總煞），當駕駛熄火後開啟車門卻又沒有拉起時，系統會自行啟動，可以有效避免車輛滑動造成的意外風險，而發動入檔踩下油門時又會自行解除，操作上更加簡便。

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內控台改採全黑搭配橘色線條設計，電子式總煞會在必要時自動啟動或解除，提升了安全也更便利。

在安全科技方面，車內兩側A柱上都有新增的指示燈號，或許車迷會直覺認為「就是盲點警示」，但實際在車外會發現感測器的樣式與數量都有玄機，除了前輪後方兩側都有似乎具備前後偵測能力的雷達外，兩邊頭燈外側也都有雷達，再加上正向的攝影機與雷達，整體對周遭環境的感測能力似乎變得更加完善，不過實際進入台灣市場後會有哪些安全機能，還是要以原廠公布的正式規配為準。

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內除了新增兩側的指示燈號外，車外的感測器數量與型式也和常見配置不同，但可以確定的是系統對周遭環境感知會更全面。

如果熟悉商用車的車迷就會知道，大部分在台銷售的重卡多半是採「在地化組裝」模式生產，而此次在川崎K1工廠看到的全新Super Great實車，據了解是因應混凝土預拌車對於車台剛性強化的需求，所以才會在日本生產後再整車進口，隨著新車正式下線，相信很快就能在台灣的路上看見。

▲FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢。（圖／記者張慶輝攝）

▲混凝土預拌車有結構強化的需求，所以採取日本生產的方式進口。

關鍵字：FUSODTAT台灣戴姆勒亞洲商車SuperGreat卡車貨車商用車汽車新車

