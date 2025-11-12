賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

▲庫存壓力難消化！北美賓士電動車開始降價出清。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

隨著北美電動車市場需求放緩，加上部分車款庫存壓力增加，北美賓士（Mercedes-Benz） 近期針對旗下多款電動車推出大幅降價優惠，最高可省下 5 萬美元（約新台幣 160 萬元）。這波降價不僅反映市場調整壓力，也顯示傳統豪華車品牌在電動化競爭中正加速出手搶市。

▲北美電動車需求放緩，加上取消電動車部分稅收抵免，讓不少電動車品牌出現庫存壓力。

近年美國電動車銷售成長趨緩，尤其在特斯拉、Rivian 等品牌接連降價後，整體市場價格競爭愈來愈激烈。

再加上美國聯邦政府取消部分電動車稅收抵免，讓高價位車型的銷售受挫。為了消化庫存、刺激買氣，賓士選擇主動降價，讓旗下多款EQ系列達到近期最有感的降幅。不過值得注意的是，這些優惠並賓士官方公開宣傳的活動，多數為經銷商端的促銷方案，目的也是減輕庫存壓力。

▲EQS旗艦電動車優惠達160萬新台幣。

這次降價幅度最大的是豪華旗艦賓士EQS 680。原價18.1 萬美元（約新台幣 580 萬元），現最高可省 5 萬美元（約 160 萬元），等於直接少掉一台中型房車的價差。

其他EQ電動車系列也有降價促銷，EQS（房車與 SUV），購車現省1萬美元（約 32 萬元），若採租賃方式最高 1.05 萬美元（約 33.6 萬元）。

EQB：優惠9,000美元（約 28.8 萬元），租賃最高9,500美元（約 30.4 萬元）。

EQE（房車與 SUV）：則有7,000 美元優惠（約 22.4 萬元），租賃最高 7,500 美元（約 24 萬元）。

G580 Electric（電動 G-Class）：降價約 5,000 美元（約 16 萬元）。