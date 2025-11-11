ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

Honda近期預告在泰國帶來小改款CR-V e:HEV，安排在11/28日上市，這次不只在外觀與配備上做出明顯升級，還首度推出主打戶外休閒風格的「HuNT」版本，台灣車迷也不用太羨慕，日前已經有油電CR-V在台測試，有望在明年國產化上市。

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

▲泰規小改款新增「HuNT」車型。擁有專屬外觀。

這次泰國市場推出多達五種車型，其中「HuNT」版本最吸睛。它加入專屬銅色飾條、黑化輪拱、車頂行李架以及側踏板等配件，整體更具越野氣息，看起來比一般 CR-V 更有「野外玩家」的味道。

泰規價格設定上將在11/28日公開，不過當地原廠表示，入門不會超過140萬泰銖，頂規落在170萬泰銖，因此折合新台幣約在130～156萬左右。

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

▲內裝採9吋螢幕，可支援Google系統。

內裝部分換上全新的9吋中控螢幕，可直接使用 Google Maps、Google Assistant 和 Google Play。

同時，Honda Connect 系統也進一步升級，能遠端查看車況、鎖車或啟動空調等功能。安全部分則全面標配盲點偵測（BSI） 與 倒車橫向警示（RCTA），科技配備一次補齊。

改款新CR-V e:HEV維持2.0升自然進氣引擎搭配雙電動馬達組合，綜效輸出約 207 匹馬力，油耗表現則相當亮眼，每公升約可跑近 19.6 公里，這具引擎未來也是國產油電CR-V主要配置。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座Prelude

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

推薦閱讀

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

最新文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」2025-11-10

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

熱門文章

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

相關新聞

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

讀者迴響

熱門文章

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366