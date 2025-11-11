改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

▲泰國釋出小改款CR-V預告，預計11/28上市。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

Honda近期預告在泰國帶來小改款CR-V e:HEV，安排在11/28日上市，這次不只在外觀與配備上做出明顯升級，還首度推出主打戶外休閒風格的「HuNT」版本，台灣車迷也不用太羨慕，日前已經有油電CR-V在台測試，有望在明年國產化上市。

▲泰規小改款新增「HuNT」車型。擁有專屬外觀。

這次泰國市場推出多達五種車型，其中「HuNT」版本最吸睛。它加入專屬銅色飾條、黑化輪拱、車頂行李架以及側踏板等配件，整體更具越野氣息，看起來比一般 CR-V 更有「野外玩家」的味道。

泰規價格設定上將在11/28日公開，不過當地原廠表示，入門不會超過140萬泰銖，頂規落在170萬泰銖，因此折合新台幣約在130～156萬左右。

▲內裝採9吋螢幕，可支援Google系統。

內裝部分換上全新的9吋中控螢幕，可直接使用 Google Maps、Google Assistant 和 Google Play。

同時，Honda Connect 系統也進一步升級，能遠端查看車況、鎖車或啟動空調等功能。安全部分則全面標配盲點偵測（BSI） 與 倒車橫向警示（RCTA），科技配備一次補齊。

改款新CR-V e:HEV維持2.0升自然進氣引擎搭配雙電動馬達組合，綜效輸出約 207 匹馬力，油耗表現則相當亮眼，每公升約可跑近 19.6 公里，這具引擎未來也是國產油電CR-V主要配置。