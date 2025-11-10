「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

▲巴西推出新年式Honda ZR-V，造型經過一些小變動。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

Honda在南美市場動作頻頻，日前於巴西正式發表 ZR-V新新年式。外觀與配備略作調整，更強調運動化風格與科技感。而台灣市場上，今年年底也確定搶先亮相ZR-V油電款，為接下來台灣本田新能源戰場布局。

▲巴西當地售價折合新台幣約125萬起。

巴西市場的新年式 ZR-V，針對外觀細節進行微調，主要換上18吋雙色新鋁圈，為視覺帶來更多變化。整體氣勢更為年輕運動。車身尺碼依舊維持 長 4,568 mm、寬 1,840 mm、軸距 2,655 mm，介於 HR-V 與 CR-V 之間，屬於主打都會與家庭兼顧的跨界休旅定位。

▲內裝採9吋多媒體螢幕。

新年式版本導入 9 吋多媒體觸控螢幕、支援 無線 Apple CarPlay／Android Auto，同時配有無線充電板。整體配置與質感皆與喜美Civic接近，展現出品牌新世代油電家族的一致風格。

巴西版本仍維持傳統 2.0 升自然進氣汽油引擎，繳出161匹馬力、19.1公斤米扭力，不過台灣版本更勝一籌，台灣本田會導入與喜美相同的2.0升e:HEV油電動力，預計12月底的台北車展亮相，未來採進口方式導入。