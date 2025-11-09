Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

圖文／7Car 小七車觀點

長年與 Toyota 合作換牌車型的 Suzuki，此前其熱門小型越野 Jimny 卻一直未被納入這樣的策略之中。如今，日本改裝廠 ill Garage 出其不意地推出一款名為 CH:AMP 的改裝套件，讓 Jimny 得以借用 Toyota Hilux Champ（又稱 Rangga／Stout／Tamaraw）、甚至新世代 Land Cruiser FJ 的視覺特徵，呈現出完全不同的樣貌。

改裝重點在於車頭重新設計：矩形頭燈取代了 Jimny 的圓燈，車格顯得更剛硬率直；搭配方型格柵與雙片式前保桿，整體風格向 Hilux Champ 傾斜，同時暗示出對 Land Cruiser 系列的致敬。所有零件皆採黑色塗裝，與寬體輪拱與雙色車頂構成強烈對比。車身同時配備原廠外掛輪圈與粗胎，下放避震約 38 毫米（1.5 吋），視覺張力大幅提升。即便是拖車勾（模擬）也加入戰鬥氛圍，讓這似乎「另類」的改裝款更具展示效果。

內裝部分，ill Garage 提供兩款座椅選擇：古銅褐革座椅或炭黑系列，搭配編織內襯與後方置物袋。雖為改裝方案，卻保留了 Jimny 原本的功能與架構。改裝後的 Jimny 幾乎可以「假扮」成 Toyota，唯一明顯區別就是車頭格柵上大大的「CH:AMP」紅字徽飾，似為避免法律糾紛而巧妙標示。

這組 CH:AMP 套件適用於三門版 Jimny Sierra 與五門版 Jimny Nomad，但是日規的窄版 K Car 車型則無法安裝。消費者可自行選購單一零件，也可透過 ill Garage 一站式服務選購新車或已裝配車輛並交付。價格方面，含鹵素頭燈的入門版為日圓 360,800 元，約合美金 2,300 元；LED 頭燈版本為日圓 386,100 元，約合美金 2,500 元。漆面及安裝費用將視選配而額外計算。

此外，還有進階配件可加購：如降低彈簧日圓 55,000（約美金 355 元）、模擬拖勾日圓 49,000（約美金 320 元）、真拖車勾日圓 98,000（約美金 640 元）、Baja 式霧燈套件日圓 165,000（約美金 1,100 元）、加厚後保桿日圓 132,000（約美金 860 元）、運動排氣系統日圓 66,000（約美金 430 元）、復古座椅套日圓 85,800（約美金 560 元）等。

對許多 Jimny 車主及改裝玩家而言，這次 ill Garage 的 CH:AMP 套件並非只是視覺變化那麼簡單，而是一種文化混搭的玩味，藉 Toyota 的符號與 Suzuki 的車體，創造出一款「濃縮大型越野感」的小鋼炮。雖然並非 Toyota 官方授權，但透過精緻改裝與細節堆疊，Jimny 得以在原廠框架之外展現新的樣貌。對於追求個性化、想在城市與林道兼顧的車迷來說，這樣的改裝選擇具備相當吸引力。

在動態性能方面，這套改裝主要針對外觀與配件，並未提及引擎或機械系統的升級，使其依舊保持原有動力架構。但從視覺與氛圍營造上，CH:AMP 已成功將 Jimny 的氣質拉高至「貌似 Toyota 一級越野車」的層次。對於品牌忠誠度高、風格取向鮮明的族群而言，這或許正是改裝價值的所在，跳脫常規、玩出不同。