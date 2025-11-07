Audi「全球銷量持續走跌」新車也救不了！官方公布最新關鍵轉折點

圖文／7Car 小七車觀點

面對連續兩年銷售下滑的壓力，Audi 正準備展開產品與策略層面的全面重整。根據原廠最新公布的投資人報告，品牌在 2025 年前 9 個月全球銷量達 117 萬 5,765 輛，較去年同期再減少 4.8%，延續 2024 年全年下跌 11.8% 的頹勢。儘管近年陸續推出全新 A5、Q5 與 A6 等主力車型，仍未能扭轉整體走勢，剛於 9 月上市的新世代 Q3 也尚未發揮明顯帶動效果。

然而，Audi 原廠並未因此放緩腳步。根據 Audi 對投資人的最新說明，2026 年將是品牌新世代產品的關鍵轉折點，原廠預計將推出三款重量級新車，分別為全新一代 Q7、首度問世的旗艦級 Q9，以及一款全新入門純電車型，為品牌在高階 SUV 與電動市場再添動能。

與此同時，Audi 也明顯修正了過去過度倚賴電動化的策略。先前因 Q8 e-tron 銷量表現不如預期，原廠不僅停產該車型，連同位於比利時布魯塞爾的組裝廠也一併關閉。新世代 Q7 將維持燃油動力設定，並預期持續提供柴油 TDI 選項，以滿足歐洲市場對大型豪華 SUV 的需求。至於全新 Q9，則將以更豪華的定位對應高端家庭與長途客群，動力系統同樣採用傳統燃油引擎為主。

至於全新入門級電動車，預計將比 Q4 e-tron 更小、更親民，外界普遍認為它將成為昔日 A2 的精神繼承者。由於車輛設計通常需提前兩至三年定稿，因此這三款新車仍會沿用現行設計語彙，包括分離式頭燈與大量數位化內裝，尚未導入 Concept C 所預告的全新家族語言。

除了主力車型更新外，Audi 性能部門 RS 系列也將迎來新作。外界推測 2026 年最有可能登場的是新世代 RS5。由於原廠已排除四缸 RS 車型的可能性，加上直列五缸引擎即將退役，未來 RS5 將改採 V6 引擎並搭配插電式混合動力系統，預期將同時提供 Sedan（五門斜背）與 Avant 旅行車版本。RS6 也有望在明年現身，延續 V8 架構並導入 PHEV 技術，以符合歐盟排放法規。

值得注意的是，雖然 Audi 先前規劃推出 RS6 e-tron，但目前市場傳聞顯示該計畫可能遭到擱置，原因在於高性能電動旅行車的銷售潛力有限。不過原廠仍強調，未來 Premium Platform Electric（PPE）平台將持續衍生多款 RS 等級電動車，顯示性能與電動化仍會並行發展。

更長遠來看，Audi 也正式鬆綁「2033 年全面電動化」的既定時程。現任執行長 Gernot Döllner 近期指出，內燃機車型將在 2030 年代持續生產，確保燃油與電動車並行布局，讓品牌能在市場需求尚未明確之際保持靈活調整空間。