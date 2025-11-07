ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi「全球銷量持續走跌」新車也救不了！官方公布最新關鍵轉折點

圖文／7Car 小七車觀點

面對連續兩年銷售下滑的壓力，Audi 正準備展開產品與策略層面的全面重整。根據原廠最新公布的投資人報告，品牌在 2025 年前 9 個月全球銷量達 117 萬 5,765 輛，較去年同期再減少 4.8%，延續 2024 年全年下跌 11.8% 的頹勢。儘管近年陸續推出全新 A5、Q5 與 A6 等主力車型，仍未能扭轉整體走勢，剛於 9 月上市的新世代 Q3 也尚未發揮明顯帶動效果。

然而，Audi 原廠並未因此放緩腳步。根據 Audi 對投資人的最新說明，2026 年將是品牌新世代產品的關鍵轉折點，原廠預計將推出三款重量級新車，分別為全新一代 Q7、首度問世的旗艦級 Q9，以及一款全新入門純電車型，為品牌在高階 SUV 與電動市場再添動能。

與此同時，Audi 也明顯修正了過去過度倚賴電動化的策略。先前因 Q8 e-tron 銷量表現不如預期，原廠不僅停產該車型，連同位於比利時布魯塞爾的組裝廠也一併關閉。新世代 Q7 將維持燃油動力設定，並預期持續提供柴油 TDI 選項，以滿足歐洲市場對大型豪華 SUV 的需求。至於全新 Q9，則將以更豪華的定位對應高端家庭與長途客群，動力系統同樣採用傳統燃油引擎為主。

至於全新入門級電動車，預計將比 Q4 e-tron 更小、更親民，外界普遍認為它將成為昔日 A2 的精神繼承者。由於車輛設計通常需提前兩至三年定稿，因此這三款新車仍會沿用現行設計語彙，包括分離式頭燈與大量數位化內裝，尚未導入 Concept C 所預告的全新家族語言。

除了主力車型更新外，Audi 性能部門 RS 系列也將迎來新作。外界推測 2026 年最有可能登場的是新世代 RS5。由於原廠已排除四缸 RS 車型的可能性，加上直列五缸引擎即將退役，未來 RS5 將改採 V6 引擎並搭配插電式混合動力系統，預期將同時提供 Sedan（五門斜背）與 Avant 旅行車版本。RS6 也有望在明年現身，延續 V8 架構並導入 PHEV 技術，以符合歐盟排放法規。

值得注意的是，雖然 Audi 先前規劃推出 RS6 e-tron，但目前市場傳聞顯示該計畫可能遭到擱置，原因在於高性能電動旅行車的銷售潛力有限。不過原廠仍強調，未來 Premium Platform Electric（PPE）平台將持續衍生多款 RS 等級電動車，顯示性能與電動化仍會並行發展。

更長遠來看，Audi 也正式鬆綁「2033 年全面電動化」的既定時程。現任執行長 Gernot Döllner 近期指出，內燃機車型將在 2030 年代持續生產，確保燃油與電動車並行布局，讓品牌能在市場需求尚未明確之際保持靈活調整空間。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪汽車新車Q7Q9電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【前世情人還是輸了】女兒想一起睡卻被爸甩一邊XD

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

賓利首款後輪驅動歐陸GT預告回歸2025-11-08

Audi全球銷量持續走跌新車也救不了2025-11-07

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

「新年式BMW X1」入手門檻多3萬2025-11-07

NVIDIA攜手美車廠開發自駕電動車2025-11-06

Audi性能休旅SQ5御用改裝廠推新套件2025-11-06

台灣最便宜電動車現代Inster上市2025-11-06

台灣Audi「入門掀背A3新年式」小漲3萬2025-11-06

台灣「BMW iX1電動車」新年式即將漲價2025-11-06

賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬2025-11-06

熱門文章

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

Audi全球銷量持續走跌新車也救不了2025-11-07

賓利首款後輪驅動歐陸GT預告回歸2025-11-08

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價2025-11-06

全球首條無線充電高速公路法國上線2025-11-06

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「福特國產全新休旅」實車現身2025-11-04

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

「新年式BMW X1」入手門檻多3萬2025-11-07

KIA小改款Sportage輕偽裝車捕獲2025-11-06

相關新聞

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

等不到關稅降價、台灣豪華品牌開漲　「新年式BMW X1」入手門檻多3萬

等不到關稅降價、台灣豪華品牌開漲　「新年式BMW X1」入手門檻多3萬

NVIDIA攜手美車廠「開發全球首款自駕電動車」！LV4等級可安心放手

NVIDIA攜手美車廠「開發全球首款自駕電動車」！LV4等級可安心放手

Audi性能休旅SQ5「御用改裝廠推新套件」！動力＆外觀雙重進化

Audi性能休旅SQ5「御用改裝廠推新套件」！動力＆外觀雙重進化

89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛

89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛

讀者迴響

熱門文章

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

Audi「全球銷量持續走跌」新車也救不了！官方公布最新關鍵轉折點

Audi「全球銷量持續走跌」新車也救不了！官方公布最新關鍵轉折點

賓利「首款後輪驅動歐陸GT超跑」預告回歸！640匹馬力採限量生產

賓利「首款後輪驅動歐陸GT超跑」預告回歸！640匹馬力採限量生產

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366