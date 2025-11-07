鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

▲鴻華先進傳出將出線掛牌上市Foxtron Bria。（圖／IG@Kimi_bigday）

記者徐煜展／綜合報導

從鴻海Model B原型車問世後，直到近來積極露出的Model B測試車，已經很明顯暗示這輛國產全新電動車上市不遠，不過即將上市量產Model B將不是掛「L」牌Logo上市，推測會以鴻華先進Foxtron Bria出道，也將會台灣市場上帶來全新汽車銷售品牌。

▲從最新曝光的緊急手冊，也能發現Foxtron Bria新名字存在。

Model B的量產版本將不再沿用過往合作夥伴的品牌標誌，而是可能以「鴻華先進 Foxtron Bria」名義推出，代表鴻海集團將首度以自有品牌身分進軍電動車零售市場。這不僅象徵鴻海在電動車事業邁入新階段，也意味著台灣汽車市場將迎來全新的品牌勢力。

事實上，也有不少台灣網友樂見鴻華先進Foxtron新品牌出現，新的銷售端品牌誕生，也能為台灣汽車市場帶來良性競爭。對於鴻華先進將掛牌上市Foxtron 電動車消息，官方表示目前暫不評論。

鴻華先進成立於 2020 年，由鴻海科技集團與裕隆集團共同出資成立，結合鴻海在電子製造與軟體整合的優勢，以及裕隆集團的整車生產與市場經驗。Foxtron Bria將是鴻華先進首款以自有品牌推出的量產電動車，並預計以親民價格與智慧化配置切入主流市場。