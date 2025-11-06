ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
NVIDIA攜手美車廠「開發全球首款自駕電動車」！LV4等級可安心放手

圖文／7Car 小七車觀點

美國電動車品牌 Lucid Group 宣布將與 NVIDIA 攜手合作，計畫在未來中型車系中導入 NVIDIA DRIVE AGX Thor 平台，實現真正「眼不看、手不放、心不管（eyes-off, hands-off, mind-off）」的 Level 4 自動駕駛技術，成為全球首批可由消費者擁有的 L4 等級自動駕駛車之一。Lucid 表示，這項合作同時將結合 NVIDIA 的工業 AI 平台與 Omniverse 數位孿生技術，推動智慧製造與生產效率革新。

Lucid 臨時執行長 Marc Winterhoff 表示，品牌目標在於打造市場上最卓越的車輛，過去已在續航力、效率、空間與操控方面樹立標竿，如今將藉由結合人工智慧與工程實力，邁向更聰明、更安全的自動駕駛未來。NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳則指出，隨著車輛逐漸演變為「車輪上的超級電腦」，雙方的合作將加速推動智慧交通的願景，展現軟體定義車輛的新時代。

Lucid 的自動駕駛發展始於 2021 年推出的 DreamDrive Pro 系統，該系統近期已透過 OTA 更新新增免手操作與自動變換車道功能。未來，Lucid 將以 NVIDIA DRIVE AV 平台強化技術藍圖，從 Gravity 與即將登場的中型車款上實現「L2++」等級的點對點輔助駕駛，最終達成完全「心不在焉」的 L4 自主駕駛體驗。為此，Lucid 計畫在中型車系中整合雙 NVIDIA DRIVE AGX Thor 加速運算電腦，結合多感測架構（攝影機、雷達、光達）與具備冗餘設計的集中式 AI 平台，確保自動駕駛功能的安全性與可擴充性。

在製造層面，Lucid 也將導入 NVIDIA 工業 AI 平台，運用智慧機器人、預測性分析與即時製程優化，建構可重新配置的彈性產線並提升品質控管。同時，透過 Omniverse 數位孿生技術，團隊能在虛擬環境中模擬工廠布局與機械運作，縮短導入時程並強化安全性。此合作象徵 Lucid 不僅在電動車技術上持續突破，也在智慧製造領域邁入全新階段，為未來自動駕駛與產業轉型奠定重要基礎。

