等不到關稅降價、台灣豪華品牌開漲　「新年式BMW X1」入手門檻多3萬

▲受到政府加徵電池費用影響，不少豪華品牌開始漲價。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

關稅未明，不少人仍期盼新車市場會降價，但到頭來可能只是白等一場，從今年7月開始政府需對鋰電池加徵處理費用，加上零件供應、貨運成本等因素，因此轉嫁到不少新車售價，BMW、Audi 11月都有新車調漲，BMW新年式X1油車入手門檻也因此多了3萬。

▲11月豪華品牌漲聲響起，接下來還會有多車款陸續調漲。

11月起台灣豪華品牌將陸續調漲新年式，Audi A3漲3萬BMW iX1電動車漲5萬，而油車的BMX X1相較過去則多了3萬共有2款車型，分別為Drive18i M Sport 199 萬、 sDrive20i M Sport 220 萬。

雖然X1相較過去門檻多了3萬，但比iX1電動車更有誠意，升級M鋁圈、Sport Boost 運動衝刺功能、M 空力套件、雙前座跑車座椅、M 方向盤含換檔撥片，也算是漲價中的小確幸。

▲動力搭載1.5升渦輪，高階車型加入48V輕油電。

動力維持1.5升三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱。X1 sDrive18i M Sport擁有最高136匹馬力秒；sDrive20i M Sport則搭配48V高效複合動力系統，擁有最高156匹馬力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3i3

