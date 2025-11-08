賓利「首款後輪驅動歐陸GT超跑」預告回歸！640匹馬力採限量生產

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

根據最新消息，Bentley 將於 11 月 13 日發表全新 Continental GT Supersports，這不僅是第四次啟用 Supersports 名號，更是首款採後輪驅動設定的 Continental GT。

▲曾主導 Porsche 918 Spyder 開發、負責 718 與 911 系列、並曾掌管賽車部門的 Dr. Frank-Steffen Walliser 接任執行長後，Bentley 即將迎來品牌史上最具駕駛導向的新篇章。

原廠已釋出官方預告，確定新車將搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，最大輸出達 640 匹馬力。不同於現行 Continental GT 與 GT Speed 採用的輕油電混合配置，新 Supersports 將移除電氣化系統與四輪驅動機構，轉而採取純後驅架構與輕量化車體，朝向「最輕、最純粹、最具駕駛樂趣」的開發目標邁進。Bentley 也強調這款車將限量生產，延續品牌百年以來的性能傳承。

事實上，Supersports 名號早已是 Continental GT 車系的性能象徵。過去兩代 Supersports 都搭載 W12 雙渦輪引擎，象徵極致豪華與速度的結合。然而隨著 W12 引擎在 2024 年正式退役，V8 成為現行 Continental 的唯一動力基礎。這次 Walliser 重新定義 Supersports，不再只是動力堆疊，而是回歸「人與機械」的純駕馭體驗。

從官方透露的方向來看，新 Supersports 的理念與 2014 年推出的 Continental GT3-R 有幾分類似。當年 GT3-R 移除後座、採用碳纖維尾翼並搭載 V8 引擎，是品牌史上最接近賽車化的公路版本。而這次 Supersports 的誕生，更直接回應 Bentley 自 1920 年代起在 Le Mans 24 小時耐久賽奪下六次冠軍的競速歷史。

自 1998 年 Volkswagen 集團入主後，Bentley 持續深化性能取向，而 Supersports 將再一次證明「豪華與操控並存」的可能性。由於新車與 Porsche Panamera 共享平台，但成為該平台上最強大的後驅車型，這意味著 Bentley 不僅追求動力，更挑戰車輛平衡與底盤極限。

綜合現有資訊，這款 Supersports 將是目前 Continental GT 系列中最激進的一員。考量 Dr. Frank-Steffen Walliser 執行長的工程背景與 Porsche 賽車經驗，外界普遍預期這將是一款能讓 Bentley 再次展現純正駕駛樂趣的車款。雖然品牌以往給人「豪華取向」的印象，但這次的 Supersports 顯然要重拾賽道精神，讓 Continental GT 不只是「豪華 GT」，而是真正能與駕駛對話的「Grand Tourer」。

隨著發表日期進入倒數，這款後驅 V8 超豪華 GT 不僅象徵 Bentley 向性能文化致敬，也標誌著品牌在電氣化轉型浪潮中，仍堅持保留機械駕馭的靈魂。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

