【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

▲各品牌開始為年末衝刺，新車上市一輛接一輛。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

離2026年新的一年只剩1個多月，各品牌開始為2025年作最後衝刺，有不少新車陸續拚上市，也有不少新車作有感促銷，國產、進口都有焦點新車上場，要把先前急凍的買氣給拉回溫。

▲中華推全新旗艦8人座，還能選配便利的電動滑門。

中華J SPACE採客車認證全新旗艦8人座搶攻家用市場（連結），並開出72萬售價，由於客車認證還能搭配舊換新補貼最高10萬，除了售價相當誘人外，因應家用族群，還提供電動滑門、踏板作選配，一車多用的中華J SPACE絲毫不給對手TOYOTA Town Ace銷量超車機會。

▲5代RAV4開始促銷出清，下殺90多萬能入手。

國產車開始有壓力了，身為進口的TOYOTA RAV4開始作出清促銷（連結），為了幫明年6代RAV4鋪路，舊款的5款RAV4汽油原價117萬，搭配舊換新能到90幾萬入手，而油電126萬旗艦車型，則來到100萬出頭就能入手，肯定讓國產CR-V、Kuga等對手不好過。

▲Hyundai Inster開出89.9萬起售價，成為台灣進口電動車新黑馬。

Hyundai Inster成為第4季的電動車新黑馬（連結），而且還是台灣最便宜的電動車，台灣首波提供3款車型，限時優惠價89.9萬起，最大續航力465公里。

▲福特六和預計11月公開全新Territory休旅。

台灣福特六和新車重頭戲來了！終於官宣全新休旅Territory存在（連結），預計11月18日登台亮相，擁有4,685x1,935x1,706mm長寬高、軸距達2,726mm，尺碼空間略大於Kuga，擁有不錯的空間機能規劃，預計提供1.5升汽油渦輪與1.5升油電。