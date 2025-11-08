ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

圖文／7Car 小七車觀點

在電動化浪潮逐漸放緩的當下，Honda 宣布即將重啟燃油核心技術。原廠確認正在開發一具全新 V6 引擎，將作為下一世代混合動力系統的關鍵核心，並於 2027 年正式投入北美市場，成為品牌未來大型 Hybrid Electric Vehicle（HEV）車型的重要動力來源。這項新計畫不僅意味著 Honda 對燃油引擎的堅持，也顯示業界正在重新評估電動化與內燃機的平衡策略。

根據原廠資訊，這具新世代 V6 將主打「強勁駕馭性能與高拖曳能力」，定位鎖定大型 SUV 與多功能車市場。目前 Honda 現行的 3.5 升 V6 引擎應用於 Odyssey、Pilot 與 Ridgeline 等車系，可輸出 285 匹馬力與 5,000 磅（約 2,268 公斤）的拖曳能力，新款動力預期將以更高效能與混合技術取代之。雖然 Honda 尚未公布確切數據，但目標是比現行燃油車提高約 30% 的燃油效率，同時在全油門加速時提升超過 10% 的反應表現，顯示這具引擎並非為了節能而犧牲駕馭感。

外界推測，這套混合動力系統可能率先搭載於新世代大型 SUV 或繼任 Ridgeline、Odyssey 的車型上。由於 Pilot 已於近期完成改款，其他兩款車系正逐漸接近產品週期尾聲，因此新動力系統有望成為下一階段產品更新的核心亮點。

值得注意的是，Honda 並未將開發重心完全轉向電動車。除了這具 V6 外，原廠也同步開發 1.5 升與 2.0 升四缸引擎版本，未來將搭配不同規模的 Hybrid 系統導入中型與緊湊車款。這項策略反映出 Honda 認為燃油引擎仍具價值，透過電氣化輔助可在節能與性能之間取得更穩定的平衡。

此外，Honda 同步展示了將於 2027 年登場的全新中大型車平台，結構剛性更高且重量更輕，將作為下一世代混合動力車系的基礎。若依照目前時程推算，首批搭載新 V6 Hybrid 系統的車型最快將於 2026 年底前亮相，意味著 Honda 的下一波動力革命已正式啟動。

