TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

▲日本預告推出TOYOTA bZ4X Touring！空間感更勝RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前歐規首發TOYOTA bZ4X Touring全新跨界電動車後，日本近來官網已經上線預告，這款車強化SUV的休旅機能，更結合旅行車的長途載運優勢，預計2026年春季率先於日本開賣，未來也有望登陸台灣市場。

▲bZ4X Touring雙生車速霸陸e-Outback台灣已在導入計劃內。

TOYOTA bZ4X Touring雙生車其實就是速霸陸e-Outback，而台灣速霸陸已經表態會爭取導入e-Outback，也因此推測未來和泰為了拓展電動車戰場，相信bZ4X Touring也會在台灣原廠評估計劃中。

bZ4X Touring尺碼來到4,830 × 1,860 × 1,620 mm，比bZ4X更修長也更寬敞，也比台灣熟悉的RAV4更大。外觀設計延續bZ系列的俐落輪廓，前後保桿以防刮材質強化野外風格，並標配行李架，強打戶外休閒產品定位。

▲搭載與改款新bZ4X升級的電池技術，更具有四驅越野能力。

動力選項提供前驅與四驅兩版本，輸出分別為224匹與380匹馬力，搭配74.7 kWh鋰電池。根據官方資訊，單馬達車型可行駛最長約560公里，而快充系統僅需半小時即可將電量從10%充至80%。

四驅車型更搭載X-Mode越野模式，可在雪地、泥濘或碎石路上提供更穩定的抓地力。