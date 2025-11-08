ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

記者徐煜展／綜合報導

從大陸逆輸入的日本HONDA Odyssey迎來新年式，這次換上更多配備、增加新車色，還有「黑化」風格的頂規款，讓這款 MPV 更有魅力、更討人喜歡，售價折合新台幣106萬起。

▲新年式提供3款車型。

日本新年式提供三種車型，Absolute／Absolute EX／Absolute EX Black Edition，價格落在 508.64～545.05萬日圓（換算台幣約 106～111 萬元）。

入門款 Absolute 就已經配有 LED 頭燈、第二排電動 Ottoman 座椅（還附加熱功能）、前後排座椅加熱、第二排中央折疊桌＋杯架、車內連網系統「Honda Connect」以及駕駛輔助系統「Honda Sensing」。車色初期提供的是「鉑金白」和「水晶黑」。

▲黑化套件超帥，還能搭配專屬車色。

新年式亮點就屬頂規的Black Edition黑化車，在外觀與細節上，採用深色鍍鉻套件、燻黑 LED 尾燈、18 吋黑色鋁圈、真皮方向盤，並推出專屬「粉鑽珍珠白」車色，讓整體氣勢更強。

動力方面，日規新年式 Odyssey 採用 2.0 升 e:HEV 油電混合系統：汽油引擎輸出約 145 匹馬力、17.8 公斤米扭力；電動馬達部分則約 184 匹馬力、32.1 公斤米；平均油耗約為 19.9 km／L，並具三段動能回充模式。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAOdysseyMPV7人座ElysionNissanElgrand

