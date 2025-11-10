大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

▲新一代TOYOTA Hilux泰國全球首發！還推出驚喜的電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有賣的Hilux，TOYOTA於11月10日正式帶來全新一代大改款，泰規更以Hilux Travo作為新車命名，從外觀、內裝到底盤、動力，幾乎是全面大改，還首度加入電動版本，展現豐田家族要大幅插旗皮卡越野市場的野心！

▲新車提供多種外觀配件造型，整體氣勢比上一代更強。

Hilux Travo尺碼為長 5,320 mm、寬約 1,885 mm、高約 1,815 mm，離地間隙超過 22 公分，提供 Standard Cab、Smart Cab、Double Cab 多種車型選擇，並有 4×4 驅動版本可選。

Hilux Travo 設計官方稱為「Cyber Sumo」的全新設計語言，整體更方正、肌肉線條更明顯，氣勢比現行款強不少。

▲車色選擇也相當豐富。

尾部換上全新側踏板、蜂巢紋路設計的後保桿，搭配 18 吋輪圈與新色車漆，像是亮眼的橙棕色 Sulfer Me 和低調沉穩的灰色 Ash Grey，質感更上層樓。



▲內裝、科技感不陽春，導入雙12.3吋數位座艙。

內裝設計主打「Robust Simplicity」風格，相較舊款車型，簡潔卻很有科技感。以12.3 吋全數位儀表板搭配12.3吋中控螢幕，支援無線 Apple CarPlay／Android Auto。

座椅採人體工學新設計，包覆感更好，部分車型使用 Softex 合成皮革材質，科技、質感都比上一代有明顯大幅提升。

動力依舊採用熟悉的 2.8升渦輪柴油引擎，動力輸出達 204 匹馬力、扭力最高51公斤米扭力，傳動系統可選手排或自排。官方表示油耗比舊款提升約 7.5%。

底盤以IMV平台優化升級，搭配「Dynamic Cloud」懸吊系統，讓 Hilux Travo 在越野或市區都更穩、更舒服。

▲電動版擁有專屬的設計語彙，採封閉式水箱護罩。

最大亮點莫過於全新 Travo-e 純電版本！採雙馬達四輪驅動系統，綜效輸出約 196 匹馬力，搭載 59.2 kWh 電池組，支援最高 150 kW 直流快充，充電效率相當亮眼。官方宣稱續航約 315 公里（NEDC 標準）。