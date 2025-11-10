ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

▲Skoda Superb Combi更豪華的L&K新車型保發中心售價曝光。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Superb Combi更豪華的L&K新車型保發中心售價曝光。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

今年6月台灣才剛上市的新一代Skoda Superb又有新動作！保發中心曝光L&K Combi旅行車新車型售價193.8萬，將作為更豪華取向的頂規車型，以時程來看，說不定有望搶在今年上市，搭上新年換新車熱潮！

▲Skoda Superb Combi更豪華的L&K新車型保發中心售價曝光。（圖／翻攝自Skoda）

▲台灣今年發表的新一代有四門斜背、旅行車等版本，售價129.8萬起。

目前Superb Combi在台灣共有三個等級：1.5 TSI e-TEC、2.0 TSI Sportline 以及 2.0 TSI 4×4 SportPlus。最新曝光的L&K就是第四個，也是車系最豪華的版本。雖然 Skoda 官方目前還沒正式宣布，不過這筆資料已經出現在保險重置價格中，看起來登場應該只是時間問題。

▲Skoda Superb Combi更豪華的L&K新車型保發中心售價曝光。（圖／翻攝自Skoda）

▲國外規格相當豪華精緻，L&K配備更是給好給滿。

參考歐規L&K 配置，Combi旅行L&K若導入台灣，外觀預期會有霧銀水箱護罩、銀色窗框飾條與行李架，並加上專屬 L&K 徽飾，看起來更有質感。

內裝則用上高級真皮座椅、木紋飾板，雙前座具備通風、加熱、按摩等功能，還有人體工學座椅。懸吊部分也搭載DCC Plus 主動懸吊系統，整體乘坐體驗更加舒適穩定。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SKODAOctavia旅行車RS四驅Superb

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Karina一看到鳥類就想吐　連面具都沒辦法XD

推薦閱讀

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

最新文章

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

賓士北中南新車體驗活動即將開跑2025-11-09

Suzuki越野車Jimny融入TOYOTA風格2025-11-09

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

Honda宣布開發全新V6油電動力2025-11-08

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

「Nissan全新入門小休旅」即將量產2025-11-05

Suzuki越野車Jimny融入TOYOTA風格2025-11-09

賓士北中南新車體驗活動即將開跑2025-11-09

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

相關新聞

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

速霸陸「新Solterra日本售價公布」台灣明年先發導入！2款全新車隨後來

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366