台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

▲Skoda Superb Combi更豪華的L&K新車型保發中心售價曝光。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

今年6月台灣才剛上市的新一代Skoda Superb又有新動作！保發中心曝光L&K Combi旅行車新車型售價193.8萬，將作為更豪華取向的頂規車型，以時程來看，說不定有望搶在今年上市，搭上新年換新車熱潮！

▲台灣今年發表的新一代有四門斜背、旅行車等版本，售價129.8萬起。

目前Superb Combi在台灣共有三個等級：1.5 TSI e-TEC、2.0 TSI Sportline 以及 2.0 TSI 4×4 SportPlus。最新曝光的L&K就是第四個，也是車系最豪華的版本。雖然 Skoda 官方目前還沒正式宣布，不過這筆資料已經出現在保險重置價格中，看起來登場應該只是時間問題。

▲國外規格相當豪華精緻，L&K配備更是給好給滿。

參考歐規L&K 配置，Combi旅行L&K若導入台灣，外觀預期會有霧銀水箱護罩、銀色窗框飾條與行李架，並加上專屬 L&K 徽飾，看起來更有質感。

內裝則用上高級真皮座椅、木紋飾板，雙前座具備通風、加熱、按摩等功能，還有人體工學座椅。懸吊部分也搭載DCC Plus 主動懸吊系統，整體乘坐體驗更加舒適穩定。