「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

▲TOYOTA於官方動畫中再度暗示全新GR計劃，第4款新車非常有可能就是GR Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

已經完成註冊的TOYOTA Celica即將重出江湖！近來再度於官方動畫中透露Celica存在，將繼GR86、GR Supra後，Celica披上GR家族戰袍重返車壇，且還會用上TOYOTA全新開發的2.0升渦輪動力。

▲GR Celica不僅完成車名註冊，官方也多次透露將回歸車壇。

TOYOTA Celica即將回歸並入列在GR性能家族，事實上，GR Celica近期都多次藏身在TOYOTA官方動畫中，去年11月日本公開活動中，官方也透露對Celica復活充滿期待。

GR Celica有望搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將可達到400匹，並且可能搭配GR Four 4輪驅動系統，至於引擎佈局上，除了可能遵循過往車型採前置引擎外，也可能改以MR中置引擎，預料近期會有更多消息。

若Celica重新復活、加上先前傳聞的S-FR、MR2也一併回歸，將讓TOYOTA跑車陣容從各級距大小、價位、以及引擎／驅動形式都有豐富選擇，對熱血買家來說肯定是電動車時代前的福利。