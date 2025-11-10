ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

▲TOYOTA於官方動畫中再度暗示全新GR計劃，第4款新車非常有可能就是GR Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於官方動畫中再度暗示全新GR計劃，第4款新車非常有可能就是GR Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

已經完成註冊的TOYOTA Celica即將重出江湖！近來再度於官方動畫中透露Celica存在，將繼GR86、GR Supra後，Celica披上GR家族戰袍重返車壇，且還會用上TOYOTA全新開發的2.0升渦輪動力。

▲TOYOTA於官方動畫中再度暗示全新GR計劃，第4款新車非常有可能就是GR Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於官方動畫中再度暗示全新GR計劃，第4款新車非常有可能就是GR Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Celica不僅完成車名註冊，官方也多次透露將回歸車壇。

TOYOTA Celica即將回歸並入列在GR性能家族，事實上，GR Celica近期都多次藏身在TOYOTA官方動畫中，去年11月日本公開活動中，官方也透露對Celica復活充滿期待。

GR Celica有望搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將可達到400匹，並且可能搭配GR Four 4輪驅動系統，至於引擎佈局上，除了可能遵循過往車型採前置引擎外，也可能改以MR中置引擎，預料近期會有更多消息。

若Celica重新復活、加上先前傳聞的S-FR、MR2也一併回歸，將讓TOYOTA跑車陣容從各級距大小、價位、以及引擎／驅動形式都有豐富選擇，對熱血買家來說肯定是電動車時代前的福利。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR YarisGR Celica

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【王子看得很清楚】以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

推薦閱讀

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

最新文章

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」2025-11-10

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

賓士北中南新車體驗活動即將開跑2025-11-09

Suzuki越野車Jimny融入TOYOTA風格2025-11-09

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

「Nissan全新入門小休旅」即將量產2025-11-05

相關新聞

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366