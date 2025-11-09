福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Ford 繼去年推出 Maverick Lobo 後，原廠今年於美國 SEMA 改裝展上帶來更進一步的 Maverick 300T，這次不只是概念展示，而是預告即將投入市場的量產升級套件。根據原廠說法，這套 Ford Performance 套件適用於搭載 AWD 系統的 XL、XLT 與 Lariat 車型，並將於明年正式開賣。

Maverick 300T 的開發核心仍是那具 2.0 升 EcoBoost 渦輪引擎，但內部升級幅度相當可觀。原廠將渦輪更換為 Mustang 2.3 升 EcoBoost 的大尺寸機組，搭配 Mishimoto 水冷式中冷器與 ProCal 4 電腦調校程式，最大輸出提升至約 300 匹馬力、43.8 公斤米（317 lb-ft）扭力，比原廠多出 50 匹馬力與 54 牛頓米的動力增幅。

這套升級不僅性能強化，還通過美國 50 州法規認證，並提供三年原廠 Ford Performance 保固，前提是由 Ford 經銷商或具 ASE 認證的技師安裝，顯示這並非改裝展示，而是經過完整驗證的原廠性能方案。

懸吊部分，Maverick 300T 直接沿用 Maverick Lobo 的防傾桿、橡膠襯套、短彈簧與專屬避震設定，搭配 Mach-E GT 的 20 吋青銅色鋁圈，營造出更具街頭氣勢的低趴姿態。車頭換上 Air Design 前下擾流、輪拱導流孔與 Borla 黑鉻尾飾管運動排氣系統，整體造型兼具肌肉感與性能氛圍。

內外皆可見 Ford Performance 標誌與 300T 字樣貼飾，連車尾 Maverick 字母都改以青銅色點綴。展車所搭載的 Michelin Pilot Sport 4S 高性能胎，量產版本則建議使用 Pirelli P Zero Elect，並採前後分別降低 10 mm 與 30 mm 的懸吊設定，以兼顧重心與操控。

雖然這次以「專案車」名義亮相，但 Ford 已確認將推出量產化版本，讓 Maverick 車主能直接透過原廠通路升級完整的 300T 套件。SEMA 展期至 11 月 7 日止，而這輛以實際駕馭性能為導向的 Maverick 300T，也正式宣告 Ford 打算重啟「街跑皮卡」文化，並以原廠保固之姿再次喚起性能迷的熱血期待。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Maverick皮卡車Pickup貨卡汽車新車改裝套件SEMA

