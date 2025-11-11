賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

▲新一代賓士CLA Hybrid歐洲正式上市！（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

台灣正在接單中的新一代賓士CLA，日前已在歐洲市場正式上市，入門價從英鎊38,700起，折合新台幣約158萬，歐洲CLA油車比純電CLA便宜近 7,000 英鎊，成為想入手豪華四門轎跑的更實惠選項。

▲台灣油車、電車都在接單中，不過台灣市場的電動車比油車便宜。台灣電車CLA接單價194萬起。

台灣正在預售的新一代CLA同樣有油車、電動車兩種車型，台灣首波提供CLA 180、CLA 220兩種車型，接單價199萬、232萬，而歐洲市場共有CLA 180、CLA 200 以及 CLA 220 4Matic三種動力，入手門檻落在英鎊38,700起，折合新台幣158萬。

▲動力採用1.5升渦輪搭配48V輕油電，也是台灣首波動力配置。

歐洲CLA油車全都搭載 1.5 升四缸渦輪汽油引擎與48V輕油電系統。馬力從 134 匹到 187 匹不等，搭配30匹馬力電動馬達輔助，0–100 km/h加速僅需 7.1 秒。

內裝配備也全面升級，標配 14 吋中控螢幕、LED 頭燈、全景玻璃車頂與恆溫空調。若選配 AMG 套件，不僅造型更運動化，內裝還可升級真皮方向盤與跑車座椅。高階 AMG Line Premium Plus 版本更加入三螢幕 MBUX Superscreen、Burmester 音響與方向盤加熱功能。