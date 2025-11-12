Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

▲Nissan N8休旅即將進軍電動車戰場。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

大陸Nissan近期強打新能源戰場，繼N7電動房車、N6插電式油電房車後，即將派出全新N8定位旗艦電動休旅市場，日前已在大陸現身測試，預計明年量產上市。

▲全新N8除了基本5座外，還有望出現7人座車型。

新車採用與現行N7系列相似的家族式風格，但可看出多處差異。車頭依舊採用貫穿式日間行車燈設計搭配分體式頭燈，然而下方保險桿造型較N7更為厚重，呈現更強烈視覺張力。

車側輪廓顯著加長，顯示新車可能定位為5座甚至7座車型，且軸距有望進一步拉長，此外，車門把手採隱藏式設計，尾部則維持簡潔的貫穿式尾燈風格。

▲動力、內裝科技預期與N7同步。

參考N7配置，全新N8預料也會擁有超大的中控螢幕作為亮點，再加上N7主打的舒適豪華大空間，N8藉由放大休旅尺碼優勢，將針對空間再進一步優化提升，來滿足有空間需求的家庭買家。

動力將與N7相近，N7採用單馬達前驅，電池容量有58、78度兩種可選，分別對應510、635公里續航力，擁有214、268匹馬力規格，支援400V充電技術，19分鐘就能完成10～80%充電。