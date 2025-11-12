ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

▲Nissan N8休旅即將進軍電動車戰場。（圖／翻攝自大陸微博）

▲Nissan N8休旅即將進軍電動車戰場。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

大陸Nissan近期強打新能源戰場，繼N7電動房車、N6插電式油電房車後，即將派出全新N8定位旗艦電動休旅市場，日前已在大陸現身測試，預計明年量產上市。

▲Nissan N8休旅即將進軍電動車戰場。（圖／翻攝自大陸微博）

▲全新N8除了基本5座外，還有望出現7人座車型。

新車採用與現行N7系列相似的家族式風格，但可看出多處差異。車頭依舊採用貫穿式日間行車燈設計搭配分體式頭燈，然而下方保險桿造型較N7更為厚重，呈現更強烈視覺張力。

車側輪廓顯著加長，顯示新車可能定位為5座甚至7座車型，且軸距有望進一步拉長，此外，車門把手採隱藏式設計，尾部則維持簡潔的貫穿式尾燈風格。

▲Nissan N8休旅即將進軍電動車戰場。（圖／翻攝自大陸微博）

▲動力、內裝科技預期與N7同步。

參考N7配置，全新N8預料也會擁有超大的中控螢幕作為亮點，再加上N7主打的舒適豪華大空間，N8藉由放大休旅尺碼優勢，將針對空間再進一步優化提升，來滿足有空間需求的家庭買家。

動力將與N7相近，N7採用單馬達前驅，電池容量有58、78度兩種可選，分別對應510、635公里續航力，擁有214、268匹馬力規格，支援400V充電技術，19分鐘就能完成10～80%充電。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeafQashqaiN8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【考試沒讀都是騙】室友考前不唸書...一關燈竟抓包全在偷讀

推薦閱讀

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

最新文章

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身2025-11-12

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市2025-11-12

「Nissan入門小跑旅」大改款現身2025-11-12

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

相關新聞

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

賓士「新一代CLA歐洲開賣」油車跟電車售價相當！台灣199萬接單中

讀者迴響

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」台灣有望導入！尺碼空間更勝RAV4

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366