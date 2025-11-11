前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

圖文／7Car 小七車觀點

2025 年 11 月 11 日，台灣汽車產業再度傳出高階人事重磅消息 — 前 Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益 (Calvin Lee) 確定接任裕隆日產汽車副總經理一職。此人事異動被視為裕隆日產在轉型關鍵期的一項戰略布局，顯示品牌在面對快速變動的市場環境與新能源競爭格局時，積極引入具備資深經驗與市場實績的領導人才，以強化企業競爭力與創新動能。

李昌益自 2020 年起掌舵台灣森那美起亞，任內成功推動 Kia 品牌於台灣市場的全面翻轉。當時 Kia 在台年銷量僅約 2,700 輛，但經過他主導的品牌年輕化策略、產品陣容更新與行銷革新，短短五年間即突破萬輛關卡，成為台灣成長速度最快的進口品牌之一。特別是在電動車與 SUV 市場的快速崛起階段，李昌益以靈活的市場判斷與高效率的決策，帶領 Kia 建立起穩固的品牌形象與通路基礎，也讓該品牌從過往的「價格取向」成功轉變為「設計導向與科技形象」的代表。

此外，李昌益在電動車導入、產品策略規劃、以及全通路整合等面向皆累積了深厚經驗。他主導引進多款純電與油電混合動力車型，並積極推動售後體系與品牌識別的全面更新，讓 Kia 成為市場上少數能兼顧銷售成長與品牌價值提升的進口品牌。這些成果，推測正是裕隆日產看中他的主要原因。面對 Nissan 在全球及臺灣市場加速電動化、e-POWER 技術導入與品牌年輕化的挑戰，李昌益的加入可望為公司注入新的思維與國際級管理視野。

裕隆日產近年來持續推動品牌轉型與新能源車布局，包括 e-POWER 系列的導入、本地化製造體系的調整，以及智慧駕駛科技的普及策略。隨著李昌益正式加入團隊，外界普遍預期他將在產品組合規劃、市場溝通策略與品牌定位上發揮關鍵作用。未來裕隆日產在強化電動化產品線、優化客戶體驗及拓展新世代消費族群的同時，也有望透過這次人事調整，為品牌注入新活力，加速邁向永續移動與智慧出行的新時代。