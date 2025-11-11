ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

圖文／7Car 小七車觀點

2025 年 11 月 11 日，台灣汽車產業再度傳出高階人事重磅消息 — 前 Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益 (Calvin Lee) 確定接任裕隆日產汽車副總經理一職。此人事異動被視為裕隆日產在轉型關鍵期的一項戰略布局，顯示品牌在面對快速變動的市場環境與新能源競爭格局時，積極引入具備資深經驗與市場實績的領導人才，以強化企業競爭力與創新動能。

強化品牌轉型戰力　前台灣森那美起亞總裁李昌益出任裕隆日產副總經理

李昌益自 2020 年起掌舵台灣森那美起亞，任內成功推動 Kia 品牌於台灣市場的全面翻轉。當時 Kia 在台年銷量僅約 2,700 輛，但經過他主導的品牌年輕化策略、產品陣容更新與行銷革新，短短五年間即突破萬輛關卡，成為台灣成長速度最快的進口品牌之一。特別是在電動車與 SUV 市場的快速崛起階段，李昌益以靈活的市場判斷與高效率的決策，帶領 Kia 建立起穩固的品牌形象與通路基礎，也讓該品牌從過往的「價格取向」成功轉變為「設計導向與科技形象」的代表。

此外，李昌益在電動車導入、產品策略規劃、以及全通路整合等面向皆累積了深厚經驗。他主導引進多款純電與油電混合動力車型，並積極推動售後體系與品牌識別的全面更新，讓 Kia 成為市場上少數能兼顧銷售成長與品牌價值提升的進口品牌。這些成果，推測正是裕隆日產看中他的主要原因。面對 Nissan 在全球及臺灣市場加速電動化、e-POWER 技術導入與品牌年輕化的挑戰，李昌益的加入可望為公司注入新的思維與國際級管理視野。

裕隆日產近年來持續推動品牌轉型與新能源車布局，包括 e-POWER 系列的導入、本地化製造體系的調整，以及智慧駕駛科技的普及策略。隨著李昌益正式加入團隊，外界普遍預期他將在產品組合規劃、市場溝通策略與品牌定位上發揮關鍵作用。未來裕隆日產在強化電動化產品線、優化客戶體驗及拓展新世代消費族群的同時，也有望透過這次人事調整，為品牌注入新活力，加速邁向永續移動與智慧出行的新時代。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產裕隆KIA森那美台灣總裁副總經理李昌益汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

相關新聞

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

出國被店員一眼認出「是台灣人」！　一票人都遇過：有特別氣息

出國被店員一眼認出「是台灣人」！　一票人都遇過：有特別氣息

2025百大集團開獎！台新新光金進入總資產前5大　9集團營收破兆

2025百大集團開獎！台新新光金進入總資產前5大　9集團營收破兆

沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

讀者迴響

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366