福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

圖文／7Car 小七車觀點

對消費者來說，電動車的續航力與電池壽命固然重要，但在競爭越來越激烈的當下，價格已經成為最關鍵的決勝因素。面對這股趨勢，Ford 正準備以全新的平價電動車策略重新搶佔主流市場。

根據 Ford 執行長 Jim Farley 的說法，品牌全新平價電動車已經進入測試階段，車輛零組件供應鏈也完成約 95%，意味著量產上市就在眼前。Farley 甚至預測，未來電動車在整體市場的滲透率將達 5%，雖然比例不算高，但對於目前仍在調整節奏的 Ford 而言，這將是一次關鍵轉折。

這項策略的核心，是 Ford 正積極開發的「Universal EV」平台。這具模組化底盤以低成本、高彈性為主要設計方向，能支援多種車型架構與電池配置，未來將成為 Ford 在平價電動車領域的主力基礎。為了配合時程，原廠計畫在今年底前於美國 Louisville 組裝廠導入新設備，預計用於投產首批平價電動車，同時在密西根州建立自家磷酸鐵鋰（LFP）電池生產線，以降低整體成本與供應風險。

雖然美國政府已在去年 10 月取消 7,500 美元的電動車稅賦抵免政策，使市場銷量出現短暫下滑，但 Ford 並未因此放慢腳步。品牌認為唯有降低製造成本、讓產品更貼近大眾市場需求，才能在補助結束後依然維持競爭力。這樣的策略在市場表現上也顯得勢在必行，因為 Ford 在去年 10 月僅售出約 4,700 輛電動車，年減幅達 25%。為了重新整頓產能，原廠甚至一度暫停了 F-150 Lightning 的生產線，將重心暫時轉回燃油與油電混合動力車型。

整體觀察下來，Ford 此舉等於正式重啟平價電動車戰線，試圖在高級品牌逐漸飽和的電動車市場中另闢新局。若能以約 30,000 美元（約新台幣 92.8 萬元）的價格推出具競爭力的產品，不僅有望吸引入門消費族群，也能為原廠在中期轉型階段打下穩固基礎。當電動車不再只是科技或豪華象徵，而是回歸實用與價格現實的產品，Ford 這一步棋或許正走在未來市場變化的節點上。