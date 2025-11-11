ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

從日前Nissan釋出的剪影預告得知，新一代Sentra已正在籌備中，因此這次的新年式或許是現行款最有感的更新。北美雖然新年式整體價格小漲，但這次配備給得超有誠意，入手價折合新台幣約73萬。

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

▲北美新年式Nissan Sentra相較同級，仍有親民的入手門檻。

北美新年式Nissan Sentra提供4款車型，開價23,645～29,235美金，折合新台幣73～90萬，售價相較過去約有810美金漲幅。尤其入門款不到 2.4 萬美金，對比同級對手Honda Civic、TOYOTA Corolla仍有不錯的競爭力。

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

▲全車系都配有12.3吋螢幕。

全車系現在都標配12.3吋中控螢幕＋7 吋儀錶，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，外觀還有全新的 LED 頭燈。

中階的 SV 車型再升級成雙12.3吋螢幕組合，新增「Sport」駕駛模式、雙區恆溫空調，科技感和駕馭樂趣一次到位。

高階SR 運動版 則主打帥氣外觀，提供黑色車頂選項、18 吋鋁圈、無線手機充電等配置。至於首次新增SL車型作為頂規，搭載Bose 八喇叭音響、360 度環景攝影、ProPilot Assist 智慧駕駛輔助，加上高質感皮革座椅，根本就是小豪華房車等級。

動力繼續採用那具熟悉的 2.0 升四缸自然進氣引擎，輸出 149 匹馬力，搭配 CVT 無段變速系統、前輪驅動設定。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanSentra房車油電小改款TOYOTAAltisfordfocus

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

推薦閱讀

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

最新文章

改款「新Honda CR-V油電」海外預告2025-11-11

「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣2025-11-11

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」2025-11-10

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

福特Maverick化身性能街跑皮卡2025-11-09

熱門文章

Honda經典跑車S2000重生版問世2025-11-10

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

台灣「福斯商旅MPV買一送一」折價最高30萬2025-11-10

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相2025-11-10

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」2025-11-07

台灣「Skoda今年還有新車」將上市2025-11-10

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相2025-11-08

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸2025-11-10

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

法國電動小車雷諾Twingo E-Tech亮相2025-11-09

相關新聞

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

大改款「TOYOTA Hilux皮卡首發」外型、內裝大整容！首度推出電動版

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

福特Maverick「化身性能街跑皮卡」！改裝套件預告明年量產開賣

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

讀者迴響

熱門文章

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

Honda「S2000經典跑車重生版」問世！2.0升引擎＋機械增壓榨580匹

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

「Honda新ZR-V跨界休旅」海外亮相！台灣年底登台　採油電進口導入

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

鴻華先進將「掛牌上市Foxtron Bria」！成國產電動車新勢力

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

台灣「Skoda今年還有新車」將上市！豪華旅行車售價曝光

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366