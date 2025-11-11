「新Nissan Sentra」配備升級北美開賣！大改款預計明年見

▲北美釋出新年式Nissan Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

從日前Nissan釋出的剪影預告得知，新一代Sentra已正在籌備中，因此這次的新年式或許是現行款最有感的更新。北美雖然新年式整體價格小漲，但這次配備給得超有誠意，入手價折合新台幣約73萬。

▲北美新年式Nissan Sentra相較同級，仍有親民的入手門檻。

北美新年式Nissan Sentra提供4款車型，開價23,645～29,235美金，折合新台幣73～90萬，售價相較過去約有810美金漲幅。尤其入門款不到 2.4 萬美金，對比同級對手Honda Civic、TOYOTA Corolla仍有不錯的競爭力。

▲全車系都配有12.3吋螢幕。

全車系現在都標配12.3吋中控螢幕＋7 吋儀錶，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，外觀還有全新的 LED 頭燈。

中階的 SV 車型再升級成雙12.3吋螢幕組合，新增「Sport」駕駛模式、雙區恆溫空調，科技感和駕馭樂趣一次到位。

高階SR 運動版 則主打帥氣外觀，提供黑色車頂選項、18 吋鋁圈、無線手機充電等配置。至於首次新增SL車型作為頂規，搭載Bose 八喇叭音響、360 度環景攝影、ProPilot Assist 智慧駕駛輔助，加上高質感皮革座椅，根本就是小豪華房車等級。

動力繼續採用那具熟悉的 2.0 升四缸自然進氣引擎，輸出 149 匹馬力，搭配 CVT 無段變速系統、前輪驅動設定。