「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

▲三菱今年發表的全新力作Grandis於歐洲上架。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

從過去經典MPV重新復活轉型的三菱Grandis全新跨界休旅，把重心放在歐洲主戰場銷售，於今年7月全球首發後，終於在近日歐洲市場開賣，當地售價折合新台幣104萬起。

▲新車其實就是來自雷諾Symbioz貼牌雙生車，主要產區也在雷諾工廠。

三菱Grandis於西班牙Valladolid 工廠生產，而這座工廠其實是由Renault雷諾負責，藉由雙方聯盟優勢互助合作。歐洲市場共提供3款車型，售價29,322歐元起跳，折合新台幣104萬。

3款車型分為Motion、Kaiteki、Kaiteki+，入門標配 18 吋鋁圈、全 LED 頭燈、10.4 吋中控螢幕、無線充電、倒車影像、自動雨刷與無鑰匙啟動，配備比想像中豐富。

最頂規升級全景電致變色天窗、Harman Kardon 音響、360 度環景影像、電動尾門與自動停車輔助等豪華配置。

▲動力提供1.3升渦輪，高規則有油電動力。

動力與雷諾共享，提供1.3升汽油渦輪引擎，搭配6速手排或7速雙離合變速箱，具備輕油電系統，能繳出約140馬力；另提供1.8升油電動力，搭載1.4度鋰電池，約有156匹馬力，提供3種不同模式切換，支援短暫的純電行駛。