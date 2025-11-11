賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley Motors 近日公布最新的 Beyond100+ 永續轉型計畫更新，內容反映市場變化與消費者對多元動力的需求。品牌主席暨執行長 Frank-Steffen Walliser 博士於英國 Crewe 總部舉行的線上發表會中表示，Bentley 將調整產品節奏，延長內燃引擎與插電式混合動力車款的銷售時程，並預告多項新世代產品發展方向。

作為品牌邁向電動化的重要里程碑，Bentley 首款純電車型將是一款全新定位的「Luxury Urban SUV」，預計於 2026 年底正式亮相，並於 2027 年開始交付。新車由 Crewe 總部設計與製造，車長不到五公尺，將結合品牌獨有的工藝水準與先進科技，並具備業界領先的充電效能，能在七分鐘內補充約 160 公里（100英里）續航。原型車已進入預量產階段，並展開全球性能測試計畫。

Bentley 目前已提供搭載高性能與超高性能混合動力系統的 Continental GT 與Flying Spur 車系，品牌宣布這類車型將至少延續至 2035 年，原先「2035 年全面純電化」的目標因此可能調整。2025 年初推出的 Bentayga Speed 則象徵內燃動力仍具市場潛力。品牌同時透露，年底前將再推出一款限量生產的非混合動力性能車，並不排除未來持續開發類似車型，以回應全球不同市場的需求。

Beyond100+ 策略同時涵蓋製造層面的革新。Bentley 持續投入資金升級Crewe 生產基地，打造兼具數位化、彈性與高附加價值的「Dream Factory」。該廠區已獲碳中和認證，並將在歷史最悠久的 A1 廠房內生產首款純電車。繼全新設計中心與物流中心啟用後，先進塗裝廠也預計於 2026 年完工，為品牌迎接電動化新時代奠定基礎。

Bentley 透過此次 Beyond100+ 策略調整，展現其在電動化轉型過程中的務實態度。品牌一方面推動純電與製造革新，另一方面也保留傳統動力的技術深度與駕馭魅力，持續滿足不同市場的豪華車消費者。隨著首款純電 SUV 問世， Bentley 的未來將在創新與傳統之間取得新平衡，延續英倫工藝的經典價值。