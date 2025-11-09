ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
法國電動小車「雷諾Twingo E-Tech」亮相！實用取向＋親民售價為主軸

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 為旗下最具代表性的城市小車再度注入電動新生命，全新 Twingo E-Tech 正式登場。這款車原先的低解析度照片本週稍早外洩，如今原廠終於完整揭露技術細節與產品定位。從外觀到技術架構，Twingo E-Tech 幾乎完整延續 2023 年概念車的精神，並以實用取向與親民售價為主軸，展現 Renault 對小型電動車市場的全新策略。

車身造型仍維持濃厚的復古味道，圓潤頭燈、短車頭與立體尾部輪廓，都呼應 1993 年首代 Twingo 的經典比例。車長僅 3,790 mm、軸距 2,490 mm，雖然體型小巧，但 Renault 以更靈活的空間設計達成驚人的車室表現。後座椅可獨立前後滑移達 170 mm，依需求在腿部空間與行李容積間自由切換。最大行李容量可達 360 公升，將後座傾倒後更能突破 1,000 公升，甚至超越部分 B-Segment 掀背車的實用性。

動力系統部分，Twingo E-Tech 採用 AmpR Small 平台縮短版本，與 Renault 5、Renault 4 以及 Nissan Micra 共用架構。為了維持價格競爭力，車上搭載 27.5 kWh 磷酸鐵鋰電池組（LFP），並採用全新化學成分以降低對鎳與鈷的依賴。根據 WLTP 標準測試，單次充電續航里程為 262 公里，DC 快充功率上限為 50 kW，從 10% 充至 80% 約需 30 分鐘。

動力輸出則配置前軸單馬達，最大功率 60 kW（約 82 匹馬力），峰值扭力 175 Nm，0 至 100 km/h 加速需 12.1 秒。雖然數據並非驚人，但對於以都會代步為主的輕量化車身來說已足夠。車重僅 1,200 公斤，搭配前輪驅動設定與短軸距比例，預期在靈活度上會有相當出色的表現。

內裝設計則在節約成本與創意之間取得平衡。中控配備 10 吋多媒體螢幕與 7 吋數位儀表，內建 Google Maps 與 Google Assistant，頂規車型還導入 Renault 最新的語音助理「Reno」，能即時提供充電資訊或行車提示。此外，Jean-Michel Jarre 特別為新車設計電子啟動音效，讓科技氛圍中帶點法式浪漫。

細節部分，Twingo E-Tech 保留大量概念車風格，儀表台飾板可依車色變換色調，車頂內襯印有 Twingo 專屬字母圖案，排檔設計更以「e-pop shifter」為名，外形靈感源自唇膏造型，展現品牌年輕且不拘一格的性格。

Renault 官方表示，新款 Twingo E-Tech 的歐洲售價將壓在 20,000 歐元（約新台幣 700,000 元）以下，目標是成為市場上最具親和力的純電小車之一。以價格與設計取向來看，它將直接對上中國大陸品牌的 BYD Dolphin Surf 與 Volkswagen 即將推出的 ID.Up 等入門電動車。

綜觀整體設定，Twingo E-Tech 並非以動力或續航取勝，而是以城市實用性、靈活空間與個性設計為核心。若 Renault 能維持預期售價與產品完成度，這款「電動小可愛」不僅有望延續 Twingo 的經典精神，也可能成為歐洲 A-Segment 純電市場的新標竿。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾TwingoE-Techelectric電動車汽車新車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

