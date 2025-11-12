ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS日前於 Taipei Fashion Week時裝周搶先亮相小改款 RZ 後，品牌經銷端也陸續釋出更多新車細節。台灣將導入三款車型，RZ 500e 豪華版、RZ 500e 旗艦版以及RZ 550e F Sport 版。預計於11月底正式上市，目前展間已開放預訂。

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）

▲雙生車TOYOTA BZ4X日前降價有感上市，不少人車迷敲碗LEXUS RZ跟進。

雖然售價尚未透露，不過LEXUS RZ雙生車款TOYOTA bZ4X 日前已宣布調降8 萬元，與2022年剛導入時相比，降幅高達 39 萬元。這樣的策略讓不少消費者重新關注純電市場，也引發討論：「LEXUS RZ 會不會也順勢調整售價？」畢竟同樣採用 e-TNGA 平台的兩款車，在動力結構與電池規格上高度相似，若LEXUS能釋出更具誠意的定價，勢必更能刺激高端電動車買氣。

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）

▲小改款RZ也針對電池續航與管理系統升級。

改款重點針對續航力提升，RZ 全車系採雙馬達四輪驅動設定，導入碳化矽逆變器，前後馬達皆具 227 匹馬力。綜效輸出分別達 380 hp（RZ 500e）與 408 hp（RZ 550e），零百加速分別為 4.6 秒與 4.4 秒。電池容量從 71.4 kWh 提升至 77 kWh，官方續航提升約 14% 至 20%，並支援 CCS1 快充與 J1772 慢充規格。

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）
▲外觀、內裝細節有感升級。

小改款 RZ 在外觀細節與內裝質感上均有所微調，標配LEXUS Safety System + 3.0 駕駛輔助系統與 DIRECT4 電子四驅技術。入門豪華版搭載 18 吋鋁圈、電動尾門、14 吋中控觸控螢幕、雙區恆溫空調與nanoe X 空氣淨化系統，配備已相當齊全。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSRZ450eSUV電動車休旅車SUVNXRXTOYOTAbZ4XRZ300e

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

長太帥的煩惱 #池昌旭

推薦閱讀

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

「Nissan入門小跑旅」大改款現身！轉型不吃油、改吃電

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

最新文章

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」月底上市2025-11-12

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身2025-11-12

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市2025-11-12

「Nissan入門小跑旅」大改款現身2025-11-12

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

賓士「新一代CLA歐洲開賣」2025-11-11

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市2025-11-12

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

福特推百萬有找電動車攻平價級距2025-11-11

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」月底上市2025-11-12

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身2025-11-12

賓利最新策略曝光燃油車再續命2025-11-11

前台灣KIA總裁出任裕隆日產副總2025-11-11

「Nissan入門小跑旅」大改款現身2025-11-12

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

相關新聞

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

讀者迴響

熱門文章

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

賓利最新策略曝光「燃油車再續命」！2035全面電動化恐再次延後

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366