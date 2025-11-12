台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

▲經銷端消息傳出，改款LEXUS RZ將於月底上市，有3款車型規劃。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS日前於 Taipei Fashion Week時裝周搶先亮相小改款 RZ 後，品牌經銷端也陸續釋出更多新車細節。台灣將導入三款車型，RZ 500e 豪華版、RZ 500e 旗艦版以及RZ 550e F Sport 版。預計於11月底正式上市，目前展間已開放預訂。

▲雙生車TOYOTA BZ4X日前降價有感上市，不少人車迷敲碗LEXUS RZ跟進。

雖然售價尚未透露，不過LEXUS RZ雙生車款TOYOTA bZ4X 日前已宣布調降8 萬元，與2022年剛導入時相比，降幅高達 39 萬元。這樣的策略讓不少消費者重新關注純電市場，也引發討論：「LEXUS RZ 會不會也順勢調整售價？」畢竟同樣採用 e-TNGA 平台的兩款車，在動力結構與電池規格上高度相似，若LEXUS能釋出更具誠意的定價，勢必更能刺激高端電動車買氣。

▲小改款RZ也針對電池續航與管理系統升級。

改款重點針對續航力提升，RZ 全車系採雙馬達四輪驅動設定，導入碳化矽逆變器，前後馬達皆具 227 匹馬力。綜效輸出分別達 380 hp（RZ 500e）與 408 hp（RZ 550e），零百加速分別為 4.6 秒與 4.4 秒。電池容量從 71.4 kWh 提升至 77 kWh，官方續航提升約 14% 至 20%，並支援 CCS1 快充與 J1772 慢充規格。



▲外觀、內裝細節有感升級。

小改款 RZ 在外觀細節與內裝質感上均有所微調，標配LEXUS Safety System + 3.0 駕駛輔助系統與 DIRECT4 電子四驅技術。入門豪華版搭載 18 吋鋁圈、電動尾門、14 吋中控觸控螢幕、雙區恆溫空調與nanoe X 空氣淨化系統，配備已相當齊全。