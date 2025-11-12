「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

▲大陸廣汽豐田新一代TOYOTA RAV4將在11月底的廣州車展上市。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

繼澳洲搶先公布新一代TOYOTA RAV4售價後，全球市場的6代RAV4也即將在近期陸續上市，作廣汽豐田稱為Wildlander的RAV4雙生車，將在11月20日的廣州車展發表，屆時除了基本的2.5升油電與PHEV，大陸還另有第3種動力可選！

▲大陸Wildlander與海外6代RAV4外型一致，僅在尾門上有明顯的車名識別。

從日前大陸工信部送測得知，廣汽豐田新一代Wildlander外型其實與全球化相當，僅在車尾尾門鑲上Wildlander字樣來作辨別。新Wildlander尺碼4,600x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，提供多種車色與鋁圈造型

最重要的動力配置，除了與海外相同有2.5升油電外，大陸Wildlander休旅另有2.0升汽油與專屬的2.0升油電。而目前大陸專屬的2.0升油電也與北美、日本首發區不同，2.0升油電更是台灣車迷許願敲碗的動力。

尤其2.0升油電，同樣具備第5代THS技術，在日前的油電Camry上擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗。