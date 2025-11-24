ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合秉持深耕台灣市場，於11月24日正式啟動亞太區首座旗艦展示中心，愛快羅密歐Alfa Romeo、Peugeot、Citroen在台上市品牌齊聚一堂，而現場還有款神秘車款Jeep越野休旅，成為本次最大焦點。

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲Jeep越野休旅現身台中旗艦據點。

台中旗艦展示中心匯聚 STELLANTIS 集團旗下多個品牌，更是亞太第一座 STELLANTIS brand house品牌旗艦中心，透過獨立且精緻的展示空間,呈現各自獨特的品牌精神、設計語彙與風格調性,營造兼具品味與美學的賞車體驗,開創全新的汽車文化場域。

引進海外據點特色，台中旗艦展示中心集合Alfa Romeo、Peugeot、Citroen等品牌，而現場的Jeep神秘車也明顯暗示，未來將加入新旗艦展示中心。

▲Jeep越野休旅現身台中旗艦據點。

▲Jeep越野休旅現身台中旗艦據點。

▲從新車輪廓加上日前保發中心資訊，主角可能就是Jeep Wrangler。

雖然Jeep越野休旅仍以厚布進行偽裝，但從先前原廠動向預測，其實可大概推測出新車應是Jeep招牌的Wrangler強悍越野休旅，日前已在保發中心露出售價，Jeep Wrangler Sahara屬於高階車型，保發中心售價280萬。

參考海外Jeep Wrangler規格，搭載2.0升渦輪引擎，搭配8速手自排變速箱，可繳出272匹馬力、40.8公斤米扭力，不僅具備強悍的越野能力，車內也主打豪華舒適的內裝格局。

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：愛快羅密歐JuniorAlfa RomeoGiuliaStelvioJeepWrangler

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

推薦閱讀

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「新年式Mazda 2」日本折合新台幣34萬！大改款還要再等等

「新年式Mazda 2」日本折合新台幣34萬！大改款還要再等等

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

最新文章

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市2025-11-24

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千2025-11-24

「新年式Mazda 2」日本折合新台幣34萬2025-11-24

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

三菱XFORCE休旅北海道搶先試駕2025-11-23

福特電動野馬澳洲2年僅賣出1113輛2025-11-23

韓系豪華品牌進軍高性能超跑級距2025-11-23

Nissan硬派皮卡車Navara大改款登場2025-11-23

台灣「新BMW電動轎跑i4」開漲2025-11-22

熱門文章

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千2025-11-24

三菱XFORCE休旅北海道搶先試駕2025-11-23

福特電動野馬澳洲2年僅賣出1113輛2025-11-23

韓系豪華品牌進軍高性能超跑級距2025-11-23

改款「新TOYOTA Corolla」發表2025-11-20

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱2025-11-21

「Honda CR-V放大版7人座」推新改款2025-11-19

只賣75萬！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」2025-11-20

相關新聞

吉普「牧馬人越野休旅」將推特仕版！預告片空降木製軍用箱藏玄機

吉普「牧馬人越野休旅」將推特仕版！預告片空降木製軍用箱藏玄機

「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車！兩大義式品牌攜手合作

「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車！兩大義式品牌攜手合作

林萱瑜曝交往Junior細節！「私下反差超大」嗆聲：讓她知道誰是正宮

林萱瑜曝交往Junior細節！「私下反差超大」嗆聲：讓她知道誰是正宮

楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

頭上突掉不速之客！　林萱瑜嚇壞：沒有韓宜邦我不要這個家

頭上突掉不速之客！　林萱瑜嚇壞：沒有韓宜邦我不要這個家

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

韓系豪華品牌「進軍高性能超跑級距」！首款概念車亮相驚豔全場

韓系豪華品牌「進軍高性能超跑級距」！首款概念車亮相驚豔全場

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366