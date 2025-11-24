「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

▲台灣寶嘉聯合旗艦據點進駐台中，現場展出神秘嘉賓Jeep越野休旅。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合秉持深耕台灣市場，於11月24日正式啟動亞太區首座旗艦展示中心，愛快羅密歐Alfa Romeo、Peugeot、Citroen在台上市品牌齊聚一堂，而現場還有款神秘車款Jeep越野休旅，成為本次最大焦點。

▲Jeep越野休旅現身台中旗艦據點。

台中旗艦展示中心匯聚 STELLANTIS 集團旗下多個品牌，更是亞太第一座 STELLANTIS brand house品牌旗艦中心，透過獨立且精緻的展示空間,呈現各自獨特的品牌精神、設計語彙與風格調性,營造兼具品味與美學的賞車體驗,開創全新的汽車文化場域。

引進海外據點特色，台中旗艦展示中心集合Alfa Romeo、Peugeot、Citroen等品牌，而現場的Jeep神秘車也明顯暗示，未來將加入新旗艦展示中心。

▲從新車輪廓加上日前保發中心資訊，主角可能就是Jeep Wrangler。

雖然Jeep越野休旅仍以厚布進行偽裝，但從先前原廠動向預測，其實可大概推測出新車應是Jeep招牌的Wrangler強悍越野休旅，日前已在保發中心露出售價，Jeep Wrangler Sahara屬於高階車型，保發中心售價280萬。

參考海外Jeep Wrangler規格，搭載2.0升渦輪引擎，搭配8速手自排變速箱，可繳出272匹馬力、40.8公斤米扭力，不僅具備強悍的越野能力，車內也主打豪華舒適的內裝格局。