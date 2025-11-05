「愛快羅密歐、瑪莎拉蒂」打造限量車！兩大義式品牌攜手合作

▲兩大義市品牌合作！將打造更多豪車限量車款。（圖／翻攝自Alfa Romeo、Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

Alfa Romeo愛快羅密歐與Maserati瑪莎拉蒂共同宣布啟動全新BOTTEGAFUORISERIE 義式車輛訂製與工藝平台，結合義大利兩大經典品牌的性能技術、設計底蘊與工藝傳承，開啟專屬車輛打造、經典車復原與性能創新等嶄新篇章。

▲鎖定高端買家，雙方品牌共同打造手工限量車款。

由 Cristiano Fiorio 負責領導的 BOTTEGAFUORISERIE，並在 Altagamma 基金會支持下，集結義大利頂尖設計師、工程師與工藝匠人。BOTTEGAFUORISERIE 名稱結合「Bottega（義式工坊）」與「Fuoriserie（只為專屬打造）」兩大概念，承襲義大利 Coachbuilding（訂製跑車工藝）文化與量身造車哲學，並聚焦四大核心領域：限量專屬車款打造、原廠個性化設計、經典車修復與認證、以及性能與賽車科技研發。

BOTTEGA 作品代表義式造車美學與性能文化的巔峰，包含 Alfa Romeo 33 Stradale 與 Maserati MCXtrema 等經典車款。每輛作品皆透過深度量身打造，將創意、技術與品牌理念融為一體，使其成為獨一無二、具高度收藏價值的義大利汽車藝術品。

▲車主能透過Fuoriserie打造專屬內裝。

FUORISERIE 計畫讓車主能以原廠工藝打造專屬座駕，透過專屬設計團隊探索色彩、材質、觸感與細節語彙，為量產車注入獨特美學與手工質感，使每台車都能成為車主個性與品味的延伸。

此計畫同步強化品質與製程標準，使每一款 Alfa Romeo 與 Maserati 皆具備成為唯一作品之可能。

Alfa Romeo CEO & Maserati COO Santo Ficili雙方品牌高層表示：「BOTTEGAFUORISERIE 不僅是一項全新計畫，更象徵 Alfa Romeo 與 Maserati 邁入嶄新時代。而這個平台正是對該精神的最佳詮釋。Cristiano Fiorio 在 Alfa Romeo 33 Stradale 與賽車項目中展現非凡領導與情感連結，我們相信他將引領 BOTTEGAFUORISERIE 成為兩大品牌轉型的重要里程碑。」