吉普「牧馬人越野休旅」將推特仕版！預告片空降木製軍用箱藏玄機

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 原廠官網上日前突然釋出一段倒數預告影片。影片當中可見多具印有 Jeep Performance Parts 標誌的木製軍用箱，隨著降落傘緩緩落地，搭配一句「Something big is dropping soon」的文字，暗示品牌即將帶來一款重量級新作。

雖然官方並未透露具體車型，不過從 Jeep 現階段的產品節奏來看，原廠在近幾個月已陸續更新 Cherokee、Grand Cherokee 與 Grand Wagoneer 等主力車系，因此這次的主角極有可能落在越野陣容上。從畫面上那些標示「JPP」的軍箱判斷，外界普遍推測這應該是 Wrangler 或 Gladiator 的強化版本，甚至可能是 Jeep Performance Parts 主導開發的限量特仕車。

進一步查詢後，這段預告影片同時也出現在 2026 年式 Wrangler 的官方頁面中，顯然新作與這款經典越野車有著直接關聯。Jeep 預計於 11 月 12 日正式揭曉完整細節，而 2026 年式 Wrangler 目前美國售價自 34,395 美元起（另需 1,995 美元運送費），車系編成從入門 Sport、Sport S 到 Willys、Sahara、Rubicon 與 Rubicon X，未來預期還會陸續補上 Rubicon 392 V8 與插電式混合動力 4xe 版本。

Jeep 原廠暫時尚未公布 2026 年式 Wrangler 的具體改款重點，但已確認會新增一款名為「Reign」的全新車色。品牌執行長 Bob Broderdorf 也透露，Jeep 將持續強化個性化與客製化選項，包含更多 V8 動力車型、更大尺寸越野胎組合，以及具專屬色彩的葉子板與外觀套件。

這次的「空降」預告手法，明顯呼應 Jeep 一貫的軍用血統與冒險精神。若依照 Jeep Performance Parts 的慣例，新車有可能搭載更具越野導向的懸吊系統、強化底盤防護與專屬視覺套件，鎖定追求極限地形挑戰的玩家族群。

無論最終結果是全新越野旗艦、限量特仕車，或僅是針對 Wrangler 與 Gladiator 推出的 JPP 套件，這次的神秘預告再度喚起品牌忠實車迷的期待。Jeep 將在 11 月 12 日揭曉答案，而在那之前，全球越野車迷只能靜待這場從天而降的驚喜。