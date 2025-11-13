ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
麥拉倫「首款高性能休旅車」即將現身！搭油電動力挑戰保時捷凱燕

圖文／7Car 小七車觀點

McLaren 正在邁出品牌成立以來最關鍵的一步。根據外媒消息，該品牌已在內部經銷商會議上展示首款 SUV 的實體黏土模型，內部代號為「P47」，將以五座配置與混合動力架構問世，正式宣告這家超跑品牌也準備進入豪華高性能 SUV 戰場。

根據與會人士透露，P47 的整體比例接近 Porsche Cayenne Turbo GT，但車身尺碼略大，氣勢明顯更強。原廠在會議中展示的模型採用 24 吋鋁圈，車身線條肌肉感十足，腰線與輪拱的張力讓它在眾多豪華 SUV 中仍保有強烈存在感。有經銷商形容，這輛 SUV「很有雕塑感，整體比例精準，不會在眾多異種跑旅之間被淹沒」。

雖然 McLaren 官方尚未對外確認這款 SUV 的量產計畫，但跡象幾乎無庸置疑。今年 9 月新任執行長 Nick Collins 曾公開表示，品牌正開發一款「座位超過兩個」的新車，而這正好與此次展示的 P47 特徵相符。以 McLaren 一向謹慎的開發節奏來看，P47 很可能在 2026 年前後正式問世，成為品牌史上首款混合動力 SUV。

P47 並非 McLaren 唯一的新方向。根據同場簡報內容，品牌已規劃至 2030 年的完整產品藍圖，預計從現在起到 2028 年之間，每年都會推出一款新車。其中最受矚目的是預定在 2027 年登場的全新混合動力雙門跑車，搭載 V6 引擎與輕度混合系統，最大輸出預估接近 800 匹馬力，預期將取代現行 Artura 成為新世代核心車型。

同年，McLaren 也將推出現行 750S 的最終紀念版本，外觀將採用進氣鰭片式車頂進氣口與大型尾翼，預告品牌仍未放棄純燃油跑車的極致駕馭精神。不過，在這次內部會議上，原先傳聞中的純電超跑並未現身。Nick Collins 先前曾表示電動化仍在研發中，但短期內不會成為主力方向，顯示 McLaren 暫時仍專注於混合動力技術與燃油車性能優化。

對 McLaren 而言，P47 的誕生不僅是一項新車計畫，更象徵品牌策略的重大轉折。從過去以輕量化碳纖維超跑聞名，到如今考慮推出擁有五座空間與混合動力的 SUV，這家來自英國 Woking 的車廠正試圖平衡性能與市場需求，並向更廣泛的豪華性能族群招手。若一切順利，P47 將在 2026 至 2027 年間正式亮相，屆時 McLaren 是否能在 Cayenne Turbo、Lamborghini Urus 與 Ferrari Purosangue 等強敵之間找到屬於自己的舞台，值得關注。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：McLaren麥拉倫高性能休旅車SUV汽車新車超跑

