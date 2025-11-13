「Mazda全新小休旅」明年量產上市！CX-20挑戰TOYOTA神車

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

今年日本東京車展除了有新一代CX-5展演外，首次登場的Vision X-Compact概念車也成為品牌未來重要方向，這款與Mazda 2相近的全新概念車，不僅會成為下一代Mazda 2雛形，也關係到明年要上市的全新CX-20小休旅。

▲全新概念車將與下一代Mazda 2與全新CX-20相關。

Mazda計畫以 Vision X-Compact 作為下一代 Mazda 2 都市小車與新款跨界休旅 CX‑20 的起手式。概念車尺碼為 3,825 × 1,795 × 1,470 mm、軸距 2,515 mm，與現行Mazda 2相當接近，且也能作為Mazda攻佔小休旅地盤新武器。

▲CX-20小休旅將在泰國生產。

事實上，全新CX-20小休旅早已在籌備中，日前Mazda大規模於泰國投資生產基地，用意為了用價格優勢進軍東南亞市場，而新增的泰國產線將負責生產全新CX-20小休旅，隨後成為全球戰略車，對手直指TOYOTA Yaris Cross而來。

東南亞市場的入門休旅削刀競爭，該級距不僅有TOYOTA Yaris Cross，甚至還有三菱Xforce、Nissan Kicks、HONDA ZR-V、HR-V等強敵，全新CX-20將採用油電進攻一級戰區，將從泰國生產成為全球戰略車銷往其他市場，這款CX-20熱門休旅車台灣未來也有高機率會導入。