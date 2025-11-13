ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Mazda全新小休旅」明年量產上市！CX-20挑戰TOYOTA神車

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

今年日本東京車展除了有新一代CX-5展演外，首次登場的Vision X-Compact概念車也成為品牌未來重要方向，這款與Mazda 2相近的全新概念車，不僅會成為下一代Mazda 2雛形，也關係到明年要上市的全新CX-20小休旅。

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

▲全新概念車將與下一代Mazda 2與全新CX-20相關。

Mazda計畫以 Vision X-Compact 作為下一代 Mazda 2 都市小車與新款跨界休旅 CX‑20 的起手式。概念車尺碼為 3,825 × 1,795 × 1,470 mm、軸距 2,515 mm，與現行Mazda 2相當接近，且也能作為Mazda攻佔小休旅地盤新武器。

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-20小休旅將在泰國生產。

事實上，全新CX-20小休旅早已在籌備中，日前Mazda大規模於泰國投資生產基地，用意為了用價格優勢進軍東南亞市場，而新增的泰國產線將負責生產全新CX-20小休旅，隨後成為全球戰略車，對手直指TOYOTA Yaris Cross而來。

東南亞市場的入門休旅削刀競爭，該級距不僅有TOYOTA Yaris Cross，甚至還有三菱Xforce、Nissan Kicks、HONDA ZR-V、HR-V等強敵，全新CX-20將採用油電進攻一級戰區，將從泰國生產成為全球戰略車銷往其他市場，這款CX-20熱門休旅車台灣未來也有高機率會導入。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這算駕鼠嗎？】老鼠搭順風車趴擋風玻璃上...笑鼠路人

推薦閱讀

宜蘭暴雨Volvo、Mazda遭軍用車輾壞恐賠200萬！卓榮泰：一人賠一台沒問題

宜蘭暴雨Volvo、Mazda遭軍用車輾壞恐賠200萬！卓榮泰：一人賠一台沒問題

「Mazda全新小休旅」明年量產上市！CX-20挑戰TOYOTA神車

「Mazda全新小休旅」明年量產上市！CX-20挑戰TOYOTA神車

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

保時捷預告「第2款全新電動休旅」11/19發表！全新外觀、內裝搶眼

保時捷預告「第2款全新電動休旅」11/19發表！全新外觀、內裝搶眼

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢

FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢

最新文章

宜蘭暴雨Volvo、Mazda遭軍用車輾壞恐賠200萬2025-11-13

「Mazda全新小休旅」明年量產上市2025-11-13

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了2025-11-13

保時捷預告「第2款全新電動休旅」11/19發表2025-11-13

賓士大改款GLB休旅車內裝曝光2025-11-13

FUSO台灣將引進全新卡車日本開箱2025-11-12

台灣「福斯商旅9人座Crafter」開賣2025-11-12

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」月底上市2025-11-12

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身2025-11-12

熱門文章

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

賓士大改款GLB休旅車內裝曝光2025-11-13

FUSO台灣將引進全新卡車日本開箱2025-11-12

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」月底上市2025-11-12

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了2025-11-13

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市2025-11-12

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

【周焦點】國產8人座不用75萬2025-11-08

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

通勤接送不再燒腦！直擊街頭父母真實心聲2025-11-11

相關新聞

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

改款「新Honda CR-V油電」海外預告！台灣預計明年國產化上市

讀者迴響

熱門文章

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢

FUSO「台灣將引進全新重型卡車」日本開箱！空力設計外型更流暢

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣「LEXUS RZ休旅新改款」有3車型11月底上市！網友敲碗等降價

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

台灣寶嘉聯合「全新電動休旅」來了！TOYOTA 兩款新休旅同步現身

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

【周焦點】國產8人座不用75萬　RAV4出清90萬能入手　福特國產全新休旅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366