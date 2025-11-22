快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！新車更換Foxtron Bria出戰

▲鴻華先進於鴻海科技日展出全新的Foxtron Bria。（圖／民眾提供）

記者徐煜展／綜合報導

今11月22日鴻海科技日開放一般民眾入場參觀，鴻華先進展示多款Foxtron Bria全新國產跨界電動休旅，此舉意圖相當明顯，鴻海Model B將以Foxtron Bria掛牌上市，引擎蓋還特別標上I'm BRIA來宣示身分，預期近期內就有正式發表會。随着Foxtron Bria正式現身也代表與過去合作品牌展生新的變數。

▲現場多款Foxtron Bria百花齊放，也暗示將在近期上市。

Foxtron Bria前身其實就是鴻海Model B，今日特別在民眾開放日特別展出多款Foxtron Bria，採市場流行的跨界休旅造型，並提供多款鮮豔的活潑顏色，也相當明顯要鎖定年輕與女性電車首購族。

▲Foxtron Bria將具有單馬達、雙馬達等車型。

市場量產Foxtron Bria規格，依照日前送測資訊得知，有單馬達後驅、雙馬達四驅2種配置，電池統一採58度容量，單馬達後驅版具備230匹馬力與34.7公斤米扭力，而雙馬達四驅則為性能車型，馬力預計300匹以上水準。

鴻華先進將以Foxtron Bria作為首款市售量產車，而過去合作夥伴n7售價99.9萬起，也讓人相當好奇，Foxtron Bria屆時會如何開價，加上台灣電動車競爭持續激烈，Foxtron Bria未來正式售價將是關鍵一戰。