台灣「新BMW電動轎跑i4」開漲！雙車型電池升級續航提升

▲BMW i4台灣推出新年式，雙車型都漲價。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前就報導過因政府加收電池處理費，台灣BMW搭載48V電池、電動車有多款車都會陸續調漲，而最新推出的新年式BMW i4已經宣布最新售價，雖然小幅漲價4萬，不過電池優化升級，續航力也有小幅提升。

▲雙車型漲4萬，電池技術升級。

台灣BMW新年式i4維持雙車型配置，入門i4 eDrive40，而i4 M50 xDrive則更換名稱改成i4 M60 xDrive，2款車型售價都漲4萬來到279與333萬。雙車型BMW i4藉由新年式，導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，不僅大幅提升能量轉換效率、帶來更長續航里程，更使性能旗艦i4 M60 xDrive一舉突破600匹馬力。

i4 eDrive40 的最高續航里程增加13公里提升至613公里，而全新i4 M60 xDrive更將最高續航里程增加31公里提升至551公里、最大馬力推升至601匹。

▲內裝配備不變。

內裝懸浮式曲面螢幕(12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)搭載BMW Operating System 8.5，結合BMW智慧語音助理2.0與AR擴增實境導航功能，提供更直覺的個人化互動與即時導引。