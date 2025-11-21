鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

▲鴻海全新Model A發表！首秀7人座MPV。（圖／翻攝自鴻海、記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻海於2025年11月21日鴻海科技日（HHTD25）正式發表旗下最新電動車款 Model A，定位為能切入家用與商用市場的7人座電動 MPV。雖然還處於概念車型態，但整體設計、內裝界面以及空間規劃已趨成熟，顯示鴻海要大張旗鼓以Model A切向國際市場，首批客戶鎖定日本等右駕市場。

▲外型相當年輕、科技，且採用市場熱衷的滑門設計，爭取最大的上下車空間。

Model A 延續鴻海電動車家族未來科技風格，車頭採用一體式 LED 光條，車側線條方正利落，擁有MPV所需的寬敞比例。外型亮點還有雙色車頂設計（如白車身＋紅車頂），且採用無B柱的滑門設計，家用實用、商用上下客也便利。

採B級距的MPV（Multi-Purpose Vehicle）車型，多元化的座位設定，從兩座到七座適合小家庭到三代同堂出遊；車內空間的靈活性高，加上同時側滑門、側開門的兼容設定提供出租計程車、商務保母車，及通路物流車最後一哩路的需求。

▲座艙系統已相當成熟，且更具有豐富的收納空間。

Model A 的內裝介面同樣相當成熟，資訊架構明確、功能一目了然，包含：大尺寸中控螢幕、更直覺的空調與車輛設定介面，且具有多處小貼心收納空間。中央採用多層置物空間，配有手機無線充電盤，前座下方提供額外抽屜式收納、掛勾等日常便利功能。

▲行李廂空間也具備多種變化。

後行李廂深度實用，無論是日常採買、家庭旅行，或是商用派車需求，後廂都保有良好的高度與深度。可放入多個大尺吋行李箱，第三排座椅還能往左右上翻收折，行李廂可變成一個方正且極易使用的大空間，對飯店接送、機場接駁、租車業者也是相當實用。

動力採用42度電池、配上可輸出185匹馬力的電動馬達，實際續航力尚待公布。

▲Model A具備多種形式變化，能當計程車，還能當載貨車。

Model A除了能提供家用市場，也具備多種形式的車身規劃，例如商用取向的計程車市場，以及加高車頂的物流載貨車，顯示一車多元化的用途。