鴻海科技日開展！「全新世代電動車」都到了　國產Model B離上市不遠

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海科技日盛大開展！現場多款電動車熱鬧開場。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

一年一度的盛事的鴻海科技日於11月21日台北南港開展，現場齊結Model C、Model B、Model T、Model U等新生代車款，同時也有外銷海外的北美版Model C，展現鴻海仍持續拓展海外客戶的企圖心。《ETtoday車雲》於現場會持續帶來最新報導，與鴻海電動車最新動向。

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

▲北美Model C現身展內，預計明年北美上市。

Model C是在台灣首度量產上市的國產電動車，在先前已多次登場。此次大多為北美Model C規格，暗示強調海外量產準備階段，將成為品牌客戶導入的重要款。北美Model C量產版具備近 700 公里續航及 0-100 km/h 加速約 3.8 秒的實力。

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣Model B已正在最後籌備階段，將以鴻華先進Foxtron Bria掛牌上市。

Model B量產同樣會以台灣市場作為首發，是在Model C定位之下，強調屬於年輕世代市場的都會跨界休旅，據了解，Model B現已正在最後籌備階段，未來可能會由鴻華先進以Foxtron Bria掛牌上市。

鴻海科技日現場可視為鴻海向全產業釋出的「電動車完整能力展示」：從平台、到零件、到車款、一應俱全。Model C／Model B／Model T 三款車型雖各有定位，卻共同承載鴻海「不只是代工」的願景。接下來重點仍在「何時量產、何時交車、何時進入市場」三大時間點上，台灣與全球車市關注度可望持續升溫。

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

