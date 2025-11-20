419萬起！保時捷「凱燕休旅車電動版」亮相　馬力破千續航642公里

▲Porsche保時捷正式推出全新Cayenne Electric，台灣保時捷開出419萬起的建議售價。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche保時捷近期正式推出全新Cayenne Electric，台灣保時捷也在第一時間開出419萬起的建議售價，與目前的燃油車型起跳價一致，其高規車型可輸出1,156匹馬力，入門車型則擁有最高642公里的續航能力（WLTP標準），搭配800伏特架構，16分鐘內就可完成10%-80%充電，大大降低充電等待時間，帶來更好的用車體驗。

▲與燃油版相比，Cayenne Electric在頭尾造型上做了許多變化，軸距也增加13公分。（圖／翻攝自Porsche）

與燃油版Cayenne相比，電動版本的頭尾造型做了許多調整，包括封閉式水箱護罩設計、整合發光Porsche字樣的尾燈、更多層次的後保桿造型等，並配備有主動空力套件，使得風阻係數低至0.25 Cd，同時軸距也加長13公分來到3,023mm，搭配無窗框設計，整體看上去更具跑格。

▲車內最多搭載3具螢幕，且常用功能仍保留實體按鍵，操作更直覺。（圖／翻攝自Porsche）

車內格局高度數位化，除了駕駛前方的吋曲面儀表板外，中控還有一具14.25吋的OLED曲面觸控螢幕，再加上可選用的副駕側14.9吋顯示幕，三者結合成為Porsche有史以來最大的螢幕，不過常用功能如空調或音量等仍保留實體按鍵，操作起來更加直覺；而在軸距大幅增長之下，不僅有更寬敞的乘坐空間，行李箱容量也來到781公升至1,588公升，搭配90公升的前行李箱，多人長途旅行也輕鬆寫意。

▲高規車型最高可輸出1,156匹馬力，0-100km/h加速僅需2.5秒。（圖／翻攝自Porsche）

電動版Cayenne共提供2種動力選項，高規的Cayenne Turbo Electric起跑模式下可輸出1,156匹馬力與153公斤米扭力，0-100km/h加速只要2.5秒，0-200km/h也僅需7.4秒，極速達260km/h，WLTP續航力623公里；Cayenne Electric在起跑模式下則有442匹與85.2公斤米扭力，0-100km/h加速為4.8秒，極速上看230km/h，值得一提的是，電動版Cayenne的動能回收功率高達600kW，官方宣稱日常駕駛中97%煞車操作都能透過電動馬達完成，使其能源利用更加高效。

▲在113kWh高壓電池與800V架構的加持下，Cayenne Electric直流充電最高功率可達400kW。（圖／翻攝自Porsche）

無論是哪款電動版Cayenne，都搭載全新開發的113kWh高壓電池，採雙面冷卻技術，透過800伏特技術，特定條件下直流充電功率可達400kW，10分鐘內就能獲得超過300公里的續航力，並且還是首款可選用無線感應充電的保時捷車款，只要停在充電板上方，就會自動開始進行充電。