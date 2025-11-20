ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯「T-ROC R性能旗艦」現身！挾328匹馬力＋四驅瞄準鋼砲級距

圖文／7Car 小七車觀點

全新 Volkswagen T-Roc 正準備迎來性能最強版本，原廠以 R 部門打造的高輸出車型已在歐洲道路進行測試，雖然偽裝依舊完整，但外觀細節與動力方向已能看出明確調性。這款定位在緊湊級跨界的性能作品，將成為品牌在傳統燃油車陣容中的重要角色，尤其在電動車策略逐漸成形的階段，T-Roc R 代表著另一類消費者仍在追求的駕馭樂趣，也讓這級距出現不同於純電產品的豪華與速度組合。

從目前掌握的資訊來看，T-Roc R 的核心亮點依舊落在動力系統。這具渦輪增壓四缸汽油引擎與最新 Golf R Mk 8.5 相同，可輸出約 328 匹馬力，屬於 Volkswagen 集團高性能橫置平台的常見設定，同時也能在 Cupra Leon 與 Audi S3 等性能車款中看到類似的高輸出版本。搭配 4Motion 全時四輪驅動系統與 7 速雙離合變速箱，整體輸出模式與 Golf R 的高性能架構幾乎一致，意味著這台跨界作品將具備相當強烈的加速反應與循跡能力。

配備部分依舊著重動態表現。原廠將導入 Golf R 上的後軸扭力分配系統，並保留象徵性能的 Drift Mode，在跨界車款中具備漂移模式的設定可說相當少見，也讓 T-Roc R 成為級距裡少數具備完整性能操作邏輯的 SUV。此外，測試車輛配備更大尺寸的制動系統與 20 inch 鍛造鋁圈，後保險桿底部更能看到 Akrapovic 排氣系統，預期將與現行 R 車系相同，成為選配。

內裝目前尚未曝光，但依照全新世代 T-Roc 已大幅提升的車室質感來推測，R 版本勢必會加入更強烈的運動化氛圍，包括桶型座椅、深色飾板與藍色環景照明等元素。既有車型已具備更精緻的用料、科技介面與完整的駕駛輔助系統，因此 R 版本在配備層面將會以強化駕駛感受為主，並延續高質感基調，是 Volkswagen 在燃油 SUV 中提升豪華與性能雙向訴求的重要作品。

外觀部分雖然被厚重偽裝包覆，但車頭、下氣壩與車尾排氣佈局仍能看出比標準車型更激進的比例。R 部門向來擅長在不過度張揚的設計下注入性能細節，因此量產後的外觀預期仍會維持 Volkswagen 近期的俐落線條，並透過空力套件與輪圈視覺完成差異化。

以 Volkswagen 的產品節奏來看，T-Roc R 目前尚未公布完整上市時間，但外媒普遍推測最快可能在未來數月亮相。原廠將在 2026 年下半年把重心轉往全新 ID.Polo 純電家族，但在電動車陣容成形之前，燃油性能作品仍需要維持一定市場熱度，而 T-Roc R 正好填補這段期間的運動化需求。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯T-RocR性能鋼砲汽車新車

