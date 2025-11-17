特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

圖文／7Car 小七車觀點

Tesla 長期以自家軟體為核心，不跟進 Apple CarPlay 的決定，過去一直被視為品牌堅持體驗自主性的象徵。然而，隨著市場競爭加劇，外媒近日指出 Tesla 似乎準備在策略上出現明顯轉彎。根據 Bloomberg 引述多位知情人士的消息，Tesla 已經開始在內部測試 CarPlay，並預期可能很快會釋出給消費者。這項變化若正式落地，將成為近年 Tesla 在車載科技路線上最引人注目的調整之一。

報導指出，Tesla 測試的並非今年才登場、能全面接管車內所有螢幕的 CarPlay Ultra，而是一般版本的 CarPlay，並且會以一個較小的視窗嵌入 Tesla 的大型中控介面。也就是說，Tesla 不會讓 CarPlay 主導整套車載系統，而是以「不破壞原生體驗」為前提，加入一定程度的手機投影功能。這種混合式呈現方式，確實符合 Tesla 一貫的產品策略，也讓外界能理解為何品牌願意鬆口。

這項動作的意義不只在於功能新增，而是彰顯市場需求已經強大到足以促使 Tesla 正面回應。雖然 Tesla 本身擅長以 OTA 更新打造高度整合的車載體驗，但消費者對 CarPlay 的依賴並未隨電動車普及而減弱。但目前 Tesla 並不孤單，例如 Rivian 目前仍公開表示沒有規劃加入 CarPlay，而 GM 甚至明確朝取消手機投影的方向走，但市場聲音始終存在。對不少買家而言，有沒有 CarPlay 是一項決定是否購車的重要條件。

若最堅持軟體自主性的 Tesla 最終選擇引入 CarPlay，對其他車廠的壓力將會明顯提升。因為 Tesla 過去多年在車載系統、軟體 OTA、操作邏輯上都是產業領先者。如果連 Tesla 都能找到方法兼顧原生介面與手機投影，其他品牌在「技術上做不到」的理由顯然會站不住腳。從品牌策略推動到市場競爭角度，這都會是一個高度象徵性的轉折。

不過，目前尚無任何 Tesla 官方證實，相關內容仍停留在外媒報導階段。但這波消息已在社群間掀起明顯討論，不只是因為 CarPlay 本身，而是因為它象徵 Tesla 可能開始以更加彈性的方式回應市場需求。隨著電動車市場競爭加劇，專屬功能不一定能帶來優勢，但滿足多數消費者的使用習慣，反而成為提升銷售的直接方法。