台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

▲台灣福特全新Territory休旅官宣現身！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

預計11月18日正式現身的福特Territory國產休旅，已經提前被原廠正式官宣搶先在官方臉書公布，從首部預告影片來看，也確定會搭載油電系統，且車內空間不俗、配備也是相當豐富。

▲外觀相當霸氣，配有運動感十足的雙色鋁圈。

福特六和全新國產力作，Territory休旅於官方臉書提前露臉，外型承襲美系休旅霸氣風格，腳踏雙色鋁圈，都讓Territory休旅第一眼都給人不錯的精緻度，這輛新休旅也將成為Kuga的市場接班人。

▲車內提供雙色座椅，且還有加分的大面積全景天窗。

車內配置更是不手軟，尤其是涵蓋至後排的大面積全景天窗，加上雙色座椅設計，都為Territory車內帶來更多亮點，也預期會搭載符合國人重視的L2輔助駕駛系統，整體配置相當有料。

▲動力確定提供油電選項。

車尾銘牌，以及官方預告顯示，國產Territory休旅也確定提供油電系統，參考國外規格，該車搭載 1.5 升四缸渦輪引擎、218匹馬力電動馬達與1.8 kWh 電池，綜效輸出達 245匹／55.6公斤米，配備專用 2 速 DHT 變速箱，具有煞車動能回收、純電行駛能力。