台灣「新一代TOYOTA RAV4」銷售端透露將漲價！漲幅恐破10萬

▲新一代RAV4經銷端透露將比5代現行款有感漲價。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

隨著澳洲搶先公布新一代TOYOTA RAV4車型售價後，隨即台灣經銷端也有動作消息釋出，來自經銷端的多方消息顯示，台灣第6代RAV4預計明年3月左右登場，但海外已經陸續漲價，台灣地區可能也將有8～12%漲幅調整。

▲新一代RAV4由於技術、成本提升，接下來北美與日本恐也有調漲動作。

澳洲市場近日公布六代 RAV4 首波售價，平均調幅約10%，折算台幣大約增加 10～12 萬元。新一代RAV4相較5代在全球市場多半將以更高價格上市，也讓台灣消費者更關注未來售價走向。

經銷端推估，台灣導入後的6代車型同樣會比五代貴上8～12%。目前5代油電旗艦約落在126萬元左右，若比照漲幅，新款等級很可能逼近 138 萬元，甚至更高。

▲台灣首波可能只有2.5升油電，因此也會讓入手門檻提高。

海外6代RAV4集中在油電動力布局，純汽油車型大幅被縮減，而台灣經銷端也透露台灣首波可能只有2.5升油電，目前在售的5代 2.0 汽油車型將成為少見的傳統動力選擇。

為了加速出清庫存，目前全台RAV4已出現有感促銷，2.0升汽油搭配舊換新業務更喊出下殺至90多萬，2.5升油電旗艦款落在100萬出頭成交。

新一代TOYOTA RAV4澳洲車型售價