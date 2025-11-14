福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

▲福特Territory Hybrid阿根廷開賣！台灣下周現身。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣預計11月18日首度登台現身的國產福特Territory，率先在阿根廷推出油電Territory Hybrid上市，當地售價折合新台幣約112萬，以小排氣渦輪結合電動馬達，這具新油電動力，為Territory Hybrid一桶油可跑出1,200公里不錯的續航。

▲台灣即將上市的Territory，日前送測資訊也有油電動力。

從能源局送測得知，台灣即將在11月18日現身的Territory同樣有油電選項，該車搭載 1.5 升四缸渦輪引擎、218匹馬力電動馬達與1.8 kWh 電池，綜效輸出達 245匹／55.6公斤米，配備專用 2 速 DHT 變速箱，具有煞車動能回收、純電行駛能力。

▲配備也是相當有料，且空間表現與Kuga相近。

阿根廷售價方面，油電版在阿根廷為 51,380,000 披索，折合約新台幣 112萬元。外觀與內裝部分，該車標配 18 吋鋁圈、LED 頭燈／尾燈、車頂架、全景式電動天窗。內裝為雙螢幕設計（7 吋數位儀錶＋12.3 吋觸控螢幕），支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto、駕駛座電動調整等配置。

Territory 油電版陸續在海外市場推出，代表福特正在全球範圍內加速油電動力產品佈局。其搭載的2速 DHT 變速箱與強化續航數據，對部分市場消費者而言具備吸引力。至於台灣市場，雖尚未公佈完整規格與售價，但隨著福特六和預告11月現身，市場可望有更多資訊釋出。