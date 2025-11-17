台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售！全新國產休旅今年接棒

▲經銷端透露Kuga、Focus Wagon已是賣一台、少一台！即將光榮退場。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

海外福特Kuga、Focus車系已陸續停產，而配合海外原廠策略，台灣經銷端持續有消息透露，全台的Kuga、Focus Wagon已即將完售，而國產接棒車款，預計就是11月18日要現身的全新Territory休旅。

▲Focus掀背車仍會持續生產，而旅行車預計會先行退場。

從經銷端傳出，目前國產中型休旅 Kuga 與國產 Focus Wagon 已有部分車型或車色陸續停止生產。至於 Focus掀背車則會持續供應，但未來之後也將淡出市場，不過後續消息，仍以福特六和官方正式公告為主。

▲全新Territory國產休旅將在11月18日現身。

事實上， Kuga先前的]2.0升渦輪AWD ST-Line車型已經於今年10月正式下架；主力1.5升渦輪Vignale與Active 車型也即將完售。

至於補上國產Kuga關鍵的戰略位置，預計就是多次在能源局、車安網曝光的Territory休旅全球戰略車，除了有1.5升渦輪外，還另有1.5升渦輪油電，顯示台灣原廠正積極拓展新能源市場的企圖心。