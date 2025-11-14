329萬起！台灣Audi「新年式雙旗艦休旅上市」　配備升級更有料

▲Audi Q7、Q8雙旗艦休旅新年式開賣。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi於11月14日帶來新年式Q7與Q8旗艦雙休旅，同步升級抬頭顯示器與動態全輪轉向系統，讓駕駛能更直覺掌握行車資訊，帶來安全與舒適兼顧的駕駛享受。Audi Q7售價自 329 萬元起，Audi Q8售價自 413 萬元起。

▲配備升級HUD抬頭顯示、動態全輪轉向。

Audi Q7 與 Q8 車系兼具現代美學設計與實用空間機能，全車系皆配備完整的主、被動安全科技，從多項駕駛輔助系統到智慧防護機制，為全車乘員提供全方位守護；另於操控方面結合 Audi 精密底盤調校與 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。

抬頭顯示器新年式升級為標準配備，可將時速、導航指引與駕駛輔助提示即時投影於擋風玻璃上，讓駕駛無需低頭便能掌握關鍵資訊，有效縮短視線轉移時間，進一步提升行車安全與專注度；另系統具備可調式亮度與投影高度功能，可依環境光線與個人偏好細緻設定，並與 MMI 導航及多項駕駛輔助系統聯動。

▲動態轉向加入提高駕駛樂趣與穩定度。

動態全輪轉向系統可依行駛速度自動調整前後輪轉向角度。於低速行駛或停車時，後輪與前輪採反向轉動，藉由最多 5 度的後輪轉向角度，縮小迴轉半徑，可進一步縮小 0.5 米，進而使大型休旅依然能靈活穿梭於都會巷弄或停車空間中，顯著提升駕駛便利性與轉向精準度。當車速提升時，系統則讓前後輪採同向轉動，強化車身穩定性與側向支撐性。