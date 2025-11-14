111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

▲Hyundai Tucson L推出客車版搶市！有汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

搶攻多元計程車、小黃運將市場！台灣南陽Hyundai於11月14日推出Tucson L客車版，售價111.9萬起，隨著客車版新車上市，也能吃到政府最香的10萬舊換新補貼！

▲客車認證相較客貨車型，分別有8～10萬漲幅，不過可享有政府最新的10萬舊換新。

Hyundai Tucson L客車版編成與過去差不多，不過相較客貨車型分別有8～10萬元漲幅，1.6升汽油渦輪提供111.9、122.9萬，而1.6升渦輪油電則有121.9、131.9、138.9萬三種車型，也就是說，國產的油電Tucson L中高階車型，比進口油電TOYOTA RAV4 124萬售價略高一些。

▲除了基本的舊換新，也針對計程車提供誘人的多項補助。

Tucson L小客車如以計程車營運為用途，符合政府「計程車汰舊換新」資格者，可享最高25萬元政府補助。除公部門補助外，南陽實業再加碼計程車（含多元計程車）專屬禮遇：購車即享車價 5% 購車金、新車烤漆 1.5 萬元補助（可用於計程車塗裝等項目），並提供新車 4 年或 12 萬公里保固（以先到者為準）與高壓鋰電池 8 年不限里程保固。