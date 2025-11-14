台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

▲新一代Outlander預計明年登台提供PHEV油電，而國產位置則由Destinator來補上。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中華三菱從今年起將迎來重大的產品更新，除了確認將在今年正式導入的 Xforce 國產小型休旅，成為品牌最受關注的新戰力；同時，未來將推出的全新7人座休旅Destinator 與下一代 Outlander PHEV，讓這3款新生代休旅形成緊密的戰線布局。

▲Xforce今年當先發，主攻70～80萬級距。

中華三菱已宣布今年將導入全新Xforce，提供2款車型，預售價79.9、84.9萬。Xforce 採用全新平台打造，外型年輕、車格鎖定小型 SUV 級距，可望成為品牌未來的銷售主力之一。

▲Destinator國產機率高，又能補上停產的Outlander位置。

國外呼聲很高的Destinator預期也會在原廠計劃內，被視為Xforce 7人座放大版的Destinator，由於採同平台打造、成本具優勢，加上國產化的可能性高，Destinator 被認為非常適合作為 Outlander 國產版停產後的接班車款。

▲經銷端透露明年會有新一代Outlander規劃，且進口PHEV油電機率高。

至於台灣仍在售的舊款國產Outlander，採2.4升自然進氣，但在油耗排放及新安全法規逐步收緊的情況下，遲早得面臨下架停產命運，而新一代Outlander經銷端透露預計明年上半季登台，將以進口方式提供PHEV油電。